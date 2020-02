Missbrauchsprozess: Nebenklägerin verunglückt auf dem Weg zum Gericht

Hildesheim/Gifhorn

Im Gifhorner Missbrauchsprozess konnte am Freitag die geplante Vernehmung einer der vier Nebenklägerinnen nicht erfolgen. Die 35-Jährige verunglückte auf dem Weg zum Landgericht Hildesheim mit ihrem Auto.

Autounfall beim Tempo 160 verhindert Aussage

Gleich nach dem Unfall entschied sie aber, sich den Fragen der Strafkammer drei zu stellen. „Sie möchte unbedingt aussagen“, so ihre Hamburger Rechtsanwältin, die als Nebenklage-Vertreterin der 35-Jährigen zur Seite steht. Die Vorsitzende Richterin Barbara Heidner entschied abzuwarten. Sie wollte sehen, ob die 35-Jährige nach dem Unfall überhaupt in der Lage sei, als Zeugin auszusagen. Als die Zeugin in Hildesheim ankam, realisierte sie wohl, dass sie viel Glück gehabt hatte, noch am Leben zu sein. Denn bei Tempo 160 soll die Hinterachse ihres Autos gebrochen sein.

Neuer Termin für Aussage noch offen

Die Kammer bat zwei psychologische Sachverständige, sich die Zeugin anzusehen. Kaum ansprechbar sei sie gewesen, hätte kalte Hände gehabt, wirkte sehr in sich gekehrt, so eine der Gutachterinnen. Kurze Zeit später informierte ihre Anwältin die Kammer darüber, dass die 35-Jährige unter Schock stehe. Damit war klar, dass ihre Vernehmung nicht wie geplant stattfinden konnte. Die Hamburger Anwältin regte an, die Vernehmung der 35-Jährigen an das Ende des Beweisprogramms zu legen. Es sei unsicher, ob die 35-Jährige in der nächsten Woche verhandlungsfähig sei. Die Kammer wollte jedoch bei ihrem geplanten Programm bleiben. Am Montag soll deshalb die Anwältin klären, ob aus ärztlicher Sicht etwas gegen die Vernehmung der 35-Jährigen am kommenden Mittwoch spricht.

Diskussion über Beweisantrag

An diesem Verhandlungstag gab es noch Gelegenheit für die Staatsanwaltschaft und die Nebenkläger Stellung zu einem Beweisantrag vom 4. Februar 2020 zu nehmen. Den hatte die Verteidigerin der 60-jährigen Angeklagten gestellt. Sie hatte aus der Anklageschrift gegen eine weitere Betreuerin der Wohngruppe zitiert, wollte unter anderem eine angeklagte Mittäterschaft ihrer Mandantin widerlegen. Es sei ausgeschlossen, dass sich aus dem Antrag irgendwelche Schlüsse ziehen lassen, so die Staatsanwaltschaft. Deshalb sei der Antrag abzulehnen. Das sah eine Nebenklage-Vertreterin genauso. Der Prozess wird am kommenden Mittwoch fortgesetzt.

Von Bettina Reese