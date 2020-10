Gifhorner Missbrauchsprozess: Jetzt redet eine Nebenklägerin

Gifhorn

Die Urteile im Gifhorner Missbrauchsprozess sind gefallen. Am Landgericht Hildesheim wurden am Donnerstag der 57-jährige ehemalige Leiter einer Gifhorner Wohngruppe und seine Frau der Misshandlung Schutzbefohlener und des sexuellen Missbrauchs in zwei Fällen schuldig gesprochen. Für eine der Nebenklägerinnen endet damit – zumindest vorerst, denn es besteht die Möglichkeit der Revision – das juristische Nachspiel der Vorfälle vor rund 20 Jahren. Über ihren Nebenklagevertreter Lutz Kesselhut erzählt die Frau, die bei der Urteilsverkündung anwesend war aber namentlich nicht genannt werden möchte, von ihren Gefühlen.

„Für meine Mandantin war der Prozess eine extreme Belastung, allein wegen der langen Verfahrensdauer, denn die Anzeige erfolgte bereits im Februar 2019. Das Gericht trägt daran keine Schuld – einen Teil hat die Verteidigung der Angeklagten dazu beigetragen“, so der Anklagevertreter. Nach der Anzeige hatte es einen ersten Prozess gegeben, dieser war noch 2019 vor einer Urteilsfindung eingestellt worden – denn neues Beweismaterial machte ein erneutes Aufrollen der Verhandlung notwendig.

Sie wollte nur, dass der 57-Jährige für seine Taten verurteilt wird

Kesselhut weiter: „Meine Mandantin ist total erleichtert, da man ihr vor Gericht geglaubt hat. Sie hat die Vorwürfe als Jugendliche schon einmal vorgetragen und wurde nicht ernst genommen. Ihre Aussage war authentisch, sie wollte nur das erzählen, was sie noch weiß – die Taten liegen rund 20 Jahre zurück. Ein bisschen enttäuscht ist sie, dass die Vorwürfe der beiden anderen Nebenklägerinnen nicht zu einer Verurteilung geführt haben. Sie ist sich sicher, dass mehr passiert ist als hier angeklagt war. Die Höhe der Strafe war ihr letztendlich egal – sie wollte nur, dass der 57-Jährige für seine Taten verurteilt wird.“

Diese Verurteilung – der Mann muss für drei Jahre und zwei Monate ins Gefängnis, sollte das Urteil rechtskräftig werden, baut auf zwei Vorwürfen auf. Andere Vorwürfe hielt das Gericht für nicht zweifelsfrei erwiesen. Die Strafe der Ehefrau – ein Jahr und drei Monate Freiheitsentzug – wurde zur Bewährung ausgesetzt.

