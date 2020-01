Landwirte suchen Dialog: Es gibt noch viel zu reden

Gamsen

Es gibt viel zu reden, packen wir’s an: Landwirte aus Gamsen und Kästorf luden am Donnerstagabend in einen Raum der Epiphanias-Kirche. Das Interesse war groß. Rund 60 Interessierte kamen zu dem Infoabend, den Landvolk-Chef Klaus-Dieter Böse moderierte.

„Gegen fachliche Kritik haben wir nichts“

Hintergrund: In einem Gemeindebrief hatte eine Gifhornerin über gesundheitliche Probleme geschrieben, die sie auf das Pflanzenschutzmittel Glyphosat zurückführt. Das wollten Kerstin Lüdde-Franke und ihr Schwager Christian Lüdde – beide betreiben landwirtschaftliche Höfe – nicht auf sich sitzen lassen. „Gegen fachliche und sachliche Kritik haben wir nichts. Aber so werden Vorwürfe in den Raum gesetzt, die uns zu Buhmännern machen.“ Dass die Kirche einfach so im Gemeindebrief die Botschaft der Gifhornerin abdruckte, sei ihr „nahe gegangen“, sagt Kerstin Lüdde-Franke. Und so reifte die Idee, in der heimischen Kirchengemeinde einen Dialogabend anzubieten. Der Erfolg erstaunte die Gastgeber. Stuhl um Stuhl musste herangeschleppt werden.

„Wollen doch auch Natur erhalten“

Erste Botschaft der Gastgeber: Pauschal als Umweltsünder stigmatisiert zu werden, sei unfair. „Wir wollen doch auch die Natur erhalten, wir leben doch auch hier“, betonte Kerstin Lüdde-Franke. Klaus-Dieter Böse griff das auf: „Gefühlt prügelt gerade die ganze Gesellschaft auf die Landwirte ein.“ Irgendwie hätten Verbraucher und Landwirte den Kontakt verloren. So recht wisse offenbar niemand mehr, wie die heutige Landwirtschaft arbeite. Ein Zuschauer merkte an: „Ihre Lobby ist einfach schwach.“

Konkurrieren am globalen Markt

Manfred Michel vom BUND wollte eine Lanze für einen großen Umbruch in der Landwirtschaft zu brechen. „Wir müssen mehr die alten Mittel einsetzen.“ Back to roots und nach guter alter Väter Sitte arbeiten? Landwirt Werner Schaper rechnete vor, dass das auf einem Markt, in dem die heimischen Landwirten mit Dumpingpreisen auf dem globalen Markt konkurrieren müssen, rein wirtschaftlich gar nicht gehen könnte. „Landwirtschaft, wie das noch Opa gemacht hat – das passiert nicht mehr.“

Bio nur in Umfragen beliebt?

Mehrfach kam das Thema Glyphosat zur Sprache. Die Landwirte wurden nicht müde zu erklären, warum das Mittel eingesetzt wird und welche Unwahrheiten aus ihrer Sicht darüber kursieren. So sei der Einsatz des Mittels gar nicht so regelmäßig wie behauptet würde. Auch sei für sie verwunderlich, dass bei Umfragen viele angeben würden, Bioprodukte zu kaufen oder kaufen zu wollen. „Dann müssten Schlangen bei uns auf den Höfen stehen. Aber die Wahrheit an den Supermarktkassen sieht anders aus.“

Eine Lanze für die Landwirte der Region brach Berater Georg Busse. „Hier hat jeder das Bestreben, Natur zu schützen.“

Von Andrea Posselt