Gifhorn

Die Gifhorner Landtagsabgeordnete Imke Byl gehört der nächsten Bundesversammlung an – damit gehört die Grüne zu den Delegierten, die im Februar des kommenden Jahres den neuen Bundespräsidenten oder die neue Bundespräsidentin wählen.

Am 13. Februar 2022 wählt die Bundesversammlung in Berlin Deutschlands neues Staatsoberhaupt. Der Bundesversammlung gehören Delegierte aus den Landtagen und dem Bundestag an. Der niedersächsische Landtag hat nun über die Wahlvorschläge der einzelnen Fraktionen abgestimmt. Die Grüne Landtagsfraktion wird sieben Delegierte nach Berlin entsenden, unter ihnen ist auch die Gifhorner Landtagsabgeordnete Imke Byl. „Ich bin sehr gespannt auf die Bundesversammlung“, sagt sie. Neben zahlreichen Politikerinnen und Politikern werden auch Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft, aus Sport, Medien und anderen Bereichen zusammenkommen, um das Staatsoberhaupt der nächsten fünf Jahre zu wählen. „Diese Zusammensetzung ist etwas ganz besonderes und ich freue mich riesig, Teil der niedersächsischen Delegation sein zu dürfen und mit meiner Stimme auch Gifhorn zu vertreten“, sagt Byl.

Grüne bestimmen neben Byl sechs weitere Delegierte

Neben Imke Byl und der Grünen Fraktionsvorsitzenden Julia Willie Hamburg wird auch der Pianist Igor Levit durch den Wahlvorschlag der Grünen nach Berlin fahren. Die siebenköpfige Delegation wird unter anderem komplettiert von Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay, Osnabrücks Landrätin Anna Kebschull sowie Lüneburgs Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch. „Wir setzen uns für eine paritätisch besetzte und bunte Delegation ein. Dabei ist es uns wichtig, auch die Zivilgesellschaft unseres Bundeslandes abzubilden. Mit Igor Levit haben wir einen Vertreter der in der Corona-Krise so gebeutelten Kulturszene nominiert, der sich neben seinem musikalischen Wirken auch politisch und ehrenamtlich engagiert“, erklärt Byl. Auch Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen, die eine wichtige Funktion bei der Bewältigung der Pandemie und der Klimakrise einnehmen, sollen Gehör finden. Daher freue ich mich sehr über deren Teilnahme“, so Byl weiter.

Der Niedersächsische Landtag entsendet insgesamt 73 Delegierte in die 1472 Personen starke Bundesversammlung, die die größte parlamentarische Versammlung der Bundesrepublik Deutschland darstellt. Die Versammlung tritt in der Regel alle fünf Jahre im Reichstagsgebäude für die Wahl des neuen Bundespräsidenten oder der neuen Bundespräsidentin zusammen.

Von der AZ-Redaktion