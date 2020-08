Gifhorn

Die nächste Partei, die Amtsinhaber Dr. Andreas Ebel bei der Landratswahl 2021 herausfordern will, bringt sich in Stellung. Die Unabhängigen aus dem Kreis Gifhorn wollen ebenfalls mitmischen.

„Auch wir werden eine Kandidatin oder einen Kandidaten aufstellen“, sagt Unabhängigen-Sprecher Jürgen Völke, Ortsbürgermeister von Kästorf. „Eine Entscheidung darüber, wer für uns ins Rennen geht, wird nächsten Monat fallen“, sagt Völke, der für seine Partei auf Stadtebene und auch im Kreistag politisch aktiv ist.

Jürgen Völke : „Es handelt sich keineswegs um eine Spaß-Kandidatur“

Auf einer Versammlung Ende September würden die Unabhängigen aus dem Kreis Gifhorn sich auf eine Kandidatin oder einen Kandidaten festlegen, so Völke. Dabei macht er deutlich: „Es handelt sich keineswegs um eine Spaß-Kandidatur.“ Die Unabhängigen hätten viele kompetente Parteimitglieder, die im Kreis Gifhorn an der Spitze einer Verwaltung stünden und somit entsprechende Erfahrung für das Landratsamt mitbringen würden.

Gute Frauen und Männer in den eigenen Reihen

„Wir haben gute Frauen und Männer in unseren Reihen“, ist Völke davon überzeugt, dass es den Unabhängigen gelingen kann, Ebel vom Chefsessel zu stoßen. „Wir rechnen uns gute Chancen aus“, so Völke, der für sich selbst jedoch eine Kandidatur ausschließt. Noch einmal antreten will der Kästorfer jedoch bei den Kommunalwahlen 2021. „Welche Aufgaben und Funktionen ich im Fall einer Wiederwahl übernehme – da muss ich mir noch Gedanken machen“, sagt der 62-Jährige.

Bei den Wahlen zum Kreistag 2016 gepunktet

Bei den Wahlen zum Kreistag im Jahr 2016 haben die Unabhängigen gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist. Hinter CDU, SPD und Grünen wurden sie viertstärkste Kraft im Landkreis Gifhorn – und holten fast 15 800 Wählerstimmen. Es reichte für vier Sitze im Kreistag.

Der Chefsessel der Kreisverwaltung ist begehrt: Die SPD will ihn erobern – über eine Kandidatur des Landtagsabgeordneten Tobias Heilmann wird spekuliert. Die Grünen rechnen sich ebenfalls gute Chancen aus, denkbar wäre eine Kandidatur von Dr. Arne Duncker, Jurist aus dem Papenteich. Auch die AfD will ein Wort mitreden und einen jungen Kandidaten aufstellen. Als Parteiloser hat Dr. Detlef Eichner, Chef der Freiherr-vom-Stein-Schule, seine Kandidatur inzwischen öffentlich gemacht und seinen Wahlkampf in den sozialen Netzwerken gestartet.

Von Uwe Stadtlich