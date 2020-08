Gifhorn

Die nächste Landratswahl wird richtig spannend und könnte unter Umständen erst in einem Stechen entschieden werden: Jetzt hat auch Gifhorns AfD angekündigt, dass sie 2021 ebenfalls ins Rennen um den Chefsessel im Schloss geht. Wer gegen Dr. Andreas Ebel ( CDU) antritt, wird von der AfD im Januar entschieden.

„Selbstverständlich werden wir einen eigenen Kandidaten aufstellen – das steht für uns jetzt schon fest“, erklärt Stefan Marzischewski-Drewes. Im Oktober stehe die Wahl des neuen Kreisvorstandes auf der Tagesordnung, so der AfD-Fraktionschef. Auf dieser Sitzung – sie werde wahrscheinlich Mitte Oktober stattfinden – werde das siebenköpfige Führungsgremium der Partei neu gewählt, so der Mediziner aus Gifhorn.

Ein Jüngerer soll diese Aufgabe übernehmen

„Wir werden dann auf einer Sitzung im Januar 2021 endgültig festlegen, wer aus unserer Partei in den Landrats-Wahlkampf geht“, erläutert der 54-Jährige. Marzischewski-Drewes leitet seine Fraktion in Gifhorns Stadtrat und auch im Kreistag seit November 2016, will jedoch nicht als Landrats-Kandidat antreten. „Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass diese Aufgabe ein Jüngerer übernehmen muss“, sagt der Facharzt für Radiologie und Allgemeinmedizin. Genug Interessenten und fähige Leute gebe es in seiner Partei.

Sich bei erfolgreicher Wahl in den Kreisvorstand noch einmal an die Fraktionsspitze wählen lassen: Dazu wäre Marzischewski-Drewes bereit. „Die Entscheidung trifft jedoch die Versammlung“, so der 54-jährige Mediziner, der Gifhorns AfD seit deren Gründung angehört.

Ein weiterer Kandidat geht ins Rennen

Ebel herausfordern will nicht nur die AfD. Im Vorfeld hatte bereits die Kreis-SPD angekündigt, dass sie ebenfalls einen Landratskandidaten aufstellen wird – im Gespräch ist SPD-Landtagsabgeordneter Tobias Heilmann. Inzwischen haben auch die Grünen bestätigt, dass sie eine Kandidatin oder einen Kandidaten zur Landratswahl im Herbst 2021 nominieren werden. Zudem will noch ein Kandidat – er wird sich Freitag vorstellen – Ebel den Posten streitig machen. Nach AZ-Informationen soll es sich um Dr. Detlef Eichner, Leiter der Gifhorner Freiherr-vom-Stein-Schule, handeln.

