Landkreis Gifhorn

Loriot bringt ihn zum Lachen, und nach seiner Wiederwahl würde Dr. Andreas Ebel (CDU) mit als erstes eine Servicestelle Digitalisierung einrichten. Seine Positionen, seine Person:

Wann und wo sind Sie geboren?

21.03.1971 in Celle

Familienstand/Kinder?

verheiratet, zwei Kinder

Seit wann sind Sie politisch aktiv?

Mit 19 Jahren bin ich in die JU eingetreten

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Die Liebe zum Landkreis Gifhorn – ich arbeite mit Herzblut für die Bürgerinnen und Bürger und habe Freude daran, Ideen umzusetzen

Welche Hobbys haben Sie?

Laufen, Garten, Angeln, Jagen – Hauptsache in der Natur

Welches Buch/welche Zeitschrift liegt auf Ihrem Nachttisch?

Hans Rosling, Factfulness, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.

Worüber können Sie lachen?

Ich mag den Humor von Loriot, außerdem lachen wir viel in unserer Familie

Was macht Sie traurig?

Wenn ich an vertraute Menschen denke, die nicht mehr bei uns sind.

Diese Maßnahmen möchte er ergreifen

Was wollen Sie tun, damit auch Verdiener mit niedrigen und mittleren Einkommen sich das Wohnen im Landkreis noch leisten können?

Seit dem Jahre 2014 ist die Bevölkerung im Landkreis angewachsen und dadurch der Bedarf nach Baugebieten und bezahlbarem Wohnraum gestiegen. Ich habe deshalb ein Wohnraumversorgungskonzept initiiert. Zusammen mit allen Verantwortlichen möchte ich eine aktive Rolle des Landkreises weiter ausbauen. Dazu gehört u.a. die kommunale Förderung von bezahlbarem Wohnraum und eine sozialorientierte Partnerschaft mit der Wohnungswirtschaft.

Wie gehen Sie das Thema Digitalisierung an? Besonders beim Homeschooling hat es ja Probleme gegeben.

Voraussetzung für Homeschooling und Digitalisierung ist das schnelle Internet. Daran arbeiten wir mit Hochdruck. Ziel ist es, den gesamten Landkreis schnellstmöglich mit Glasfaser zu versorgen. Die Schulen sollen alle bis Mitte 2022 angeschlossen werden. Zudem haben wir die kreiseigenen Schulen mit einer Vielzahl von mobilen Endgeräten ausgestattet. In die Schulen haben wir in den letzten 7 Jahren ca. 30 Millionen Euro investiert, auch in die digitale Ausstattung. Daran will ich weiterarbeiten.

Die Infrastruktur muss für den demografischen Wandel fit gemacht werden. Wo setzen Sie da Ihren Schwerpunkt?

Im Landkreis Gifhorn haben wir gegen den allgemeinen Trend derzeit stabile Bevölkerungszahlen. Um ein selbstbestimmtes Leben im Alter zu ermöglichen, fördern wir Projekte zum Wohnen im Alter, damit jeder dort alt werden kann, wo er möchte. Für die Mobilität im Alter bauen wir u.a. den ÖPNV massiv aus. Mit dem Stipendien- u. Mentorenprogramm des Landkreises Gifhorn, ein echtes Erfolgsmodell, sichern wir unseren Nachwuchs in Medizin und Pflege.

Sanfter Tourismus entwickelt sich gerade als Wirtschaftszweig. Wie fördern Sie den?

Mit dem massiven Ausbau des touristischen Radwegenetzes wurde ein wichtiger Schritt in Richtung nachhaltiger Radtourismus getan. Vorstellbar ist, dass wir künftig auch eine Radtour-App aufbauen, die schöne Strecken mit unseren Sehenswürdigkeiten und Gastronomien verknüpft. Der Reittourismus boomt auch in Niedersachsen. Hier setzen wir künftig auf moderne Vermarktungsstrategien. Das Mühlenmuseum soll als Aushängeschild für Stadt und Landkreis gestärkt werden. Gleiches gilt für unser Heimatmuseum.

Drei Themen, die Sie bei Ihrer Wiederwahl am wichtigsten finden und in den ersten 100 Tage anpacken

1. Schnellstmöglicher Ausbau des Glasfasernetzes im gesamten Landkreis und Aufbau einer Servicestelle Digitalisierung

2. Sanierung und Ausbau von Kreisstraßen und (v.a. Ortsdurchfahrten) Radwegen

3. Ehrenamt stärken – vernetzen, qualifizieren und anerkennen

Von der AZ-Redaktion