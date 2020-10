Groß Schwülper

Die Träger der freien Jugendarbeit im Landkreis Gifhorn gehen leer aus: Der Kreistag hat am Mittwoch in der Okerhalle Groß Schwülper einen Antrag von SPD und Grünen abgelehnt, Kosten zu erstatten, die im Rahmen der Corona-Pandemie entstanden sind. Außerdem ging es um die Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen, den Haushalt und Corona.

„Die Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Familien ist in den letzten Monaten zu einer großen Herausforderung geworden“, begründete Frank-Markus Warnecke (Grüne) den Antrag. Die freien Träger seien ihrer Verantwortung jedoch auch unter erschwerten Bedingungen nachgekommen. Während des ersten Lockdowns seien Familien oft in kleinen Wohnungen zusammen gewesen, weil Kitas, Schulen und Tagesgruppen zeitweise geschlossen und Spielplätze gesperrt waren. Zwar seien viele Betreuungsangebote wegen der Hygienevorschriften nicht möglich gewesen, jedoch seien Beratungen auch telefonisch und per Skype erbracht worden. „Personal und Leistungsbereitschaft wurden vorgehalten“, so Warnecke.

Und deshalb hatten SPD und Grüne beantragt, nachgewiesene Leistungen, die im Rahmen der bestehenden Vereinbarungen erbracht wurden, zu 100 Prozent zu erstatten – zumal der Landkreis diese Vereinbarungen nicht gekündigt habe. Zudem sollten auch pandemiebedingte Mehrkosten erstattet werden. „Den Bereich der Kindertagespflege unterstützen wir für den gleichen Zeitraum mit 127 000 Euro“, erinnerte Angela Heider ( SPD). „Warum ist das hier nicht möglich?“, fragte sie.

Die Kreisverwaltung sah jedoch keine Rechtsgrundlage, dem Antrag stattzugeben. Dem folgte die Mehrheit des Kreistages und lehnte die Kostenübernahme ab.

Die Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen wird weiterentwickelt

Weiterentwickelt werden soll die Richtlinie zur Förderung von Investitionen in kleinen und mittleren Unternehmen. Der Kreistag folgte damit einem Antrag der Grünen. Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit sollen demnach in der Richtlinie stärker in den Vordergrund rücken. „Wir sollten in diesem Bereich Anreize schaffen“, erläuterte Christian Schroeder. „Das Programm ist ein voller Erfolg. Es sollte auf jeden Fall weitergeführt werden“, pflichtete Landrat Dr. Andreas Ebel bei. Seit der Landkreis die Förderung vom Land übernommen habe, seien 151 Dauerarbeitsplätze neu geschaffen und 750 weitere gesichert worden.

Der Haushalt 2021 ist durch coronabedingte Einnahmeausfälle gekennzeichnet

Landrat Dr. Andreas Ebel gab dem Kreistag einen Einblick in die Haushaltsplanungen für das Jahr 2021. Demnach werde es „deutliche finanzielle Auswirkungen durch Corona“ geben. Städte und Gemeinden müssten mit geringeren Steuereinnahmen und Ausfällen durch die Abschaffung der Kita-Beiträge rechnen. Der Landkreis plane deshalb, die Kreisumlage für die Jahre 2021 bis 2024 zu senken. Für 2021 stehe im Ergebnishaushalt ein Defizit von 23 Millionen Euro, das jedoch durch Überschussrücklagen gedeckt sei. Es werde fast 30 Millionen Euro Entlastung für die Kommunen geben.

Dennoch will der Landkreis investieren. Dr. Ebel nannte 36,5 Millionen Euro für den Breitbandausbau, 8,5 Millionen Euro für die Ausstattung der Schulen, vier Millionen Euro für Baumaßnahmen an Schulen und Verwaltungsgebäuden, 8,8 Millionen Euro für Straßen und Radwege und 2,6 Millionen Euro für die Wertstoffzentren in Ausbüttel und Wesendorf.

In Sachen Corona erklärte der Landrat, dass die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln angesichts steigender Infektionszahlen „in sensiblen Bereichen vermehrt kontrolliert“ werde. Dr. Ebel nannte etwa Bars und Fitnessstudios. Er rechnete damit, dass im Landkreis Gifhorn die Sieben-Tage-Inzidenz von 35 in den nächsten Tagen überschritten wird.

Von Christian Albroscheit