Kreislandfrauen: Digitale Möglichkeiten werden probiert

Was tut frau in Zeiten von Corona, wenn sie traditionell auf Begegnung, Gemeinschaft und gemeinsame Treffen setzt, „Funkstille vermeiden und den Kontakt halten will“, wie die Landfrauen-Geschäftsführerin Berit Hartig es formuliert? Natürlich die Möglichkeiten des digitalen Zeitalters nutzen.

Ganz neu, ganz frisch und überhaupt zum ersten Mal rausgegangen ist Anfang der Woche ein Mailing an alle Ortsvorstände, damit diese es im Schneeballsystem unter allen 4500 Mitgliedern „und anderen, die es auch interessieren könnte,“ verbreiten. „Es ist kein Newsletter. Wir nennen es Stille Post“, erklärt Hartig. Inhaltlich richtet sich diese Stille Post, die von der Schriftführerin Christine Gehrmann zusammengestellt und auch bei Facebook gepostet wurde, an der aktuellen pandemischen Lage aus und will Anregungen geben, gut mit ihr umzugehen. So gibt es Themen wie Online-Ausleihe in Büchereien, Spiele von früher, Urlaub zuhause oder Yoga auf Youtube.

Gespannt auf Resonanz

„Wir sind gespannt auf die Resonanz, ob die Frauen sich darüber freuen und es honorieren“, so Hartig. Denn davon werde man auch abhängig machen, ob die Stille Post auf Dauer fortgesetzt wird. Eine zweite Ausgabe werde es aber auf jeden Fall noch geben. Ein analoges Pendant müsste nicht eingestampft werden, weil es „so etwas wie eine Mitgliederzeitung nicht gibt“. Die Lebensdauer der Stillen Post hänge aber auch davon ab, wann Corona zuende sei und wann wieder Veranstaltungen stattfinden können.

„Wir mussten so viele absagen“, sagt Hanna Meyer aus Tülau, die nicht nur grundsätzlich interessiert ist an diesen neuen digitalen Möglichkeiten, sondern auch die Homepage der Gifhorner Kreislandfrauen betreut und Ansprechpartnerin für die Vereinsmanager-Software ist, die von den Ortsvereinen bei ihrer Buchführung verwendet wird. Sie nimmt Mitte Juni online teil am „Digitaltag“ des Deutschen Landfrauenverbands: „Man muss den Blick über den Tellerrand werfen und darf die Augen nicht verschließen.“ Deshalb freut es sie, dass auch der Kreisverband hier einen neuen Weg probiert: ein Webinar für interessierte Landfrauen zum Thema „Mentale Stärke in der Coronakrise“. Ende Mai soll dieses Angebot mit dem Coach Bernd Köhnlein in Form einer Videokonferenz stattfinden: „Mit maximal 15 Teilnehmerinnen“, so Hartig – bei Bedarf ist auch eine Wiederholung möglich.

Digitaler Schub

Hartig glaubt, dass Corona für „einen digitalen Schub“ auch bei den Mitgliedern allgemein sorgen wird: „Sie probieren jetzt gezwungenermaßen Neues aus, da bewegt sich was.“ Ihre Hoffnung ist, dass mit der Stillen Post auch bei Älteren „Neugier geweckt wird und die sich ihre Enkel schnappen, damit sie ihnen was zeigen“. Allerdings, auch da ist sich die Geschäftsführerin sicher, „kann das Digitale das persönliche Treffen nicht ersetzen – aber zumindest ist es gut, dass es das gibt“. Auch bei Webinaren sieht Hartig „in einem Flächen-Landkreis wie unserem“ Zukunfts-Potential: „Eine Landfrau aus Hankensbüttel überlegt es sich sicher zweimal, ob sie wegen einer interessanten Veranstaltungen bis nach Groß Schwülper fährt.“

