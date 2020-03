Kreiskalender soll „aufgepeppt“ werden

Gifhorn

Seit mehr als 90 Jahren gibt’s den Kreiskalender – und das soll auch so bleiben. Der Kreis dementiert Gerüchte, in denen es um die Einstellung des traditionsreichen Heimatbuches geht. Vielmehr sei geplant, das Buch „aufzupeppen“. Beiträge sollen zudem auch online verfügbar sein.

Keine Einstellung

Zahlreiche Rückmeldungen in Sachen „Einstellung des Kreiskalenders“ seien in den letzten Tagen im Landratsbüro eingegangen, bezieht Landrat Dr. Andreas Ebel Position. „Es freut mich zu sehen, dass es so viele engagierte Heimatforscher und regional Interessierte gibt, die mit viel Einsatz für den Erhalt des jetzigen Kreiskalenders kämpfen“, so der Landrat. Eine Einstellung des Kreiskalenders sei jedoch nicht beabsichtigt, stellt der Verwaltungschef klar.

Gedruckte Version

Vielmehr sollen die Themen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht und damit auch neue Wege der Vermarktung gefunden werden, geht Ebel auf die vorgesehene Präsentation von Beiträgen im Internet ein. „Natürlich wird es auch weiterhin eine gedruckte Version geben“, ergänzt Gunhild Posselt, Geschäftsführerin der Bildungs- und Kultur GmbH des Kreises. Bei der zusätzlich geplanten Online-Variante könnten Beiträge ganz anders in Szene gesetzt werden. Auch eine vielfältigere Bebilderung sei möglich. Zudem würde mit der Onlineversion der älteren Leserschaft eine gut und besser lesbare Schriftgröße zur Verfügung gestellt.

Treffen geplant

Posselt will – sobald es wieder möglich ist – zu einem Treffen in das Historische Museum Schloss Gifhorn einladen, um die Hinweise und Ratschläge aller interessierten Bürger mit aufzunehmen und den Gedankenaustausch zum Heimatbuch der Region voranzutreiben. „Vielleicht habe ich es nicht deutlich genug gemacht, dass der Kreiskalender nicht eingestellt wird, sondern nur ein neues und frisches Gesicht erhalten soll. Mir wäre es darum wichtig, mit allen Beteiligten, Autoren und Interessierten noch einmal darüber zu sprechen“, bietet Gunhild Posselt an.

Nicht an Bord

Nicht mehr an Bord des Kreiskalender-Teams ist jedoch Johanna Gabrisch, die in den vergangenen Jahren die Redaktionsarbeit koordiniert hat und seit 2010 Ansprechpartnerin für die mehr als 60 Autorinnen und Autoren war. Laut Posselt sei Gabrisch „auf eigenen Wunsch ausgeschieden“. Ihre Nachfolge sei noch nicht geregelt.

Start 1926

Gifhorns Kreiskalender hat eine lange Tradition: Er erschien erstmals 1926 – damals noch unter dem Namen Isenhagener Kreiskalender. Als 1932 durch die Kreisreform der Kreis Isenhagen an den Kreis Gifhorn angeschlossen wurde, erfolgte die Umbenennung in Gifhorner Kreiskalender. 2017 bekam der Kalender den Zusatz „ Heimatbuch der Region“.

Fester Einband

Nicht mehr erschienen ist der Kreiskalender dann ab 1940 in den Kriegsjahren. Die Zwangspause endete erst zehn Jahre später: 1950 wurde der erste „Nachkriegskalender“ auf den Markt gebracht. 1987 erschien das Heimatbuch mit einem überarbeiteten Layout und mit festem Einband. Laut Posselt liegt die Auflage aktuell bei rund 1500 Exemplaren. Der Einzelverkaufspreis beträgt 10,90 Euro. An eine Preiserhöhung sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht gedacht, versichert Posselt.

Von Uwe Stadtlich