Gifhorner Kreisfeuerwehr: Matthias Klose und Wolfgang Dreinerth bleiben im Amt

Gifhorn

Die Kreisfeuerwehr im Landkreis Gifhorn setzt auf bewährte Strukturen. Matthias Klose, stellvertretender Kreisbrandmeister und Abschnittsleiter Süd, sowie Wolfgang Dreinerth, stellvertretender Abschnittsleiter Süd, wurden jetzt in ihren bisherigen Ämtern bestätigt. Sie unterstützen damit auch weiterhin Kreisbrandmeister Thomas Krok bei der Arbeit.

Die beiden Amtsinhaber wurden in geheimer Briefwahl mit den jeweils erforderlichen Mehrheiten von den Stadt-, Gemeinde- und Ortsbrandmeistern für die erneute Ernennung vorgeschlagen. Nach erfolgter Anhörung des Regierungsbrandmeisters Jürgen Ehlers hat der Kreistag die Ernennung der beiden Funktionsträger beschlossen. Somit geht die Anfang Juni begonnene Amtszeit nahtlos mit den bisherigen Amtsinhabern weiter.

Landrat Dr. Andreas Ebel ernannte auf Grundlage des Kreistagsbeschlusses den Abschnittsbrandmeister Matthias Klose für die Dauer von sechs Jahren in das Ehrenbeamtenverhältnis als stellvertretender Kreisbrandmeister und Abschnittsleiter Süd und den Ersten Hauptbrandmeister Wolfgang Dreinerth in das Ehrenbeamtenverhältnis für die Dauer von sechs Jahren zum stellvertretenden Abschnittsleiter Süd.

Vor dem Kommando der Kreisfeuerwehr liegen arbeitsintensive Monate. Die rund 100 Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Gifhorn müssen die Folgen der Corona-Pandemie aufarbeiten – in den Wehren war der Übungsdienst lange Zeit massiv eingeschränkt. Kinder- und Jugendwehren, die traditionell wichtig für die Nachwuchsgewinnung der aktiven Feuerwehrleute sind, mussten zeitweise ihren Betrieb runterfahren.

Es gibt noch keinen Fachzug Messen und Spüren

Auch in Sachen Ausstattung und Struktur der Kreisfeuerwehr steht einiges auf der Agenda. Vor allem neue Fahrzeuge sind dringend nötig. Beispiel: Es gibt noch keinen Fachzug Messen und Spüren. Im Investitionsplan mit einem Volumen von 512 500 Euro für die kommenden beiden Jahre sind die Anschaffung eines ABC-Erkunders in 2021 und eine sogenannte Verpflichtungsermächtigung für zwei weitere ABC-Erkunder in 2022 eingeplant. Bereits im Aufbau ist einer von zwei Fachzügen zur Dekontamination, ebenso ein Fachzug Drohne, mit der die Feuerwehr unter anderem nach versteckten Brandnestern suchen kann.

