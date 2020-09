Landkreis Gifhorn

Kommunalwahl, Landratswahl und Bundestagswahl: Die CDU bereitet sich auf das Superwahljahr 2021 vor. Wichtige Termine wurden auf dem Kreisparteitag in Hankensbüttel festgeklopft – so auch die Nominierung von Dr. Andreas Ebel als Landratskandidat der Christdemokraten.

Soll erneut für die CDU kandidieren: Landrat Dr. Andreas Ebel. Quelle: Landkreis Gifhorn

Ebel, amtierender Verwaltungschef des Kreises und als direkt gewählter Landrat seit November 2014 im Dienst, soll’s für die CDU noch einmal machen. Auf dem Kreisparteitag, der am Samstag im Hankensbütteler Schützenhaus stattfand und von 64 Männern und Frauen besucht wurde, teilte Kreisvorsitzender Andreas Kuers den Termin für die Nominierungsveranstaltung mit. Sie soll am 24. Oktober in Hankensbüttel stattfinden. „ Ebel ist einziger Kandidat der CDU“, bestätigte CDU-Kreisgeschäftsführer Timm Bußmann auf AZ-Anfrage.

Die Kreis-CDU setzt auf bewährte Kandidaten

Auch bei den Bundestagswahlen setzen die Christdemokraten auf eine bewährte Kandidatin: Ingrid Pahlmann aus Wilsche soll noch einmal ins Parlament einziehen. Die Mitgliedervollversammlung für den Wahlkreis Gifhorn-Peine sei für den 30. November geplant, informierte Kuers die Mitglieder. „Der Kreisvorstand der Peiner CDU hat sich bereits für eine Kandidatur von Pahlmann ausgesprochen“, so Bußmann. Bei einem Wahlsieg wäre es für die Wilscherin dann bereits die dritte Legislaturperiode im Bundestag. In Arbeitsgruppen bereitet sich die CDU inzwischen auch auf die Kommunalwahlen vor, so der Kreisgeschäftsführer. Termin für diese Wahlen ist vermutlich Anfang September.

Soll erneut für die CDU in den Bundestag: Ingrid Pahlmann. Quelle: Deutscher Bundestag

In seinem Jahresbericht blickte Kuers auch noch einmal kurz auf die Europawahl und die Bürgermeisterwahlen ( Gifhorn und Wittingen) in 2019 zurück. Bei den Europawahlen habe die CDU ein Ergebnis von 31,6 Prozent erzielt – zwei Prozent über dem Landesdurchschnitt. Lena Düpont habe einen Platz im Europa-Parlament erhalten. Matthias Nerlich sei es auf Anhieb mit 60,1 Prozent im ersten Wahlgang gelungen, erneut Bürgermeister von Gifhorn zu werden. Kuers: „Seine gute Arbeit wurde belohnt.“

Es gab auch Nachwahlen zum Vorstand

Beim Kreisparteitag in Hankensbüttel gab’s auch Nachwahlen zum Vorstand: Frederick Meyer aus Isenbüttel gehört als neuer stellvertretender Kreisvorsitzender (Ersatz für Timm Bußmann, der jetzt Kreisgeschäftsführer ist) der Führungsriege der Kreis-CDU an. Silke Schröder aus Obernholz ist neue Beisitzerin (Ersatz für Fredrick Meyer, der jetzt stellvertretender Vorsitzender ist).

Delegierte für Landesparteitag in Hannover bestimmt

Bestimmt hat die Versammlung auch die Delegierten, die am Landesparteitag der CDU am 7. November in Hannover teilnehmen werden. Es sind Dr. Frank Bühren ( Gifhorn), Jonas Finkbeiner ( Wahrenholz), Gina Hasenfuß ( Leiferde), Andreas Kuers ( Steinhorst), Lena-Sophie Laue ( Ummern), Frederick Meyer ( Isenbüttel), Klaus Schindler ( Gifhorn) und Melanie Schulze ( Wesendorf).

Dem Bezirksparteitag wurde zudem vorgeschlagen, dass Andreas Kuers und Ingrid Pahlmann die Kreis-CDU als Delegierte beim Bundesparteitag vertreten.

Von Uwe Stadtlich