Gifhorn

Moin. Diese Woche Tag feiert das Niedersächsische Landvolk sein 75-jähriges Bestehen. Was mich am meisten wundert, is, dasses immer noch so heißt und nicht längst „People of Country“, „Gülle-Group“ oder was immer man an schwachsinnigen Namen sich heute alles anhören muß.

Das Problem beim Landvolk is nen ganz anderes: Es wird immer weniger und das liegt nicht an der Ein-Kind-Politik des Bauernverbandes, sondern weil der Kern des Landvolks, die Landwirte immer weniger werden. Und das wiederum liegt nicht daran, daß den Job keiner mehr machen will und auch nich daran, daß die Bauern sich nicht verändern wollen. Es liegt daran, daß keiner weiß, was morgen ist: Darf man noch Schweine mästen, halten Lidl und Aldi bald eigene Kühe oder gibt‘s bloß noch Hafermilch.

Die Zukunftsaussichten sind nicht gerade rosig

Es wird immer mehr Ackerfläche versiegelt durch Neubaugebiete, Photovoltaik und Lkw-Parkplätze, Neubautrassen und Wolfsreviere. Dazwischen öddelt dann der letzte Landwirt mit seinem Trecker zwischen den Blühstreifen rum. Bei sonne Zukunftsaussichten mußte schon nen echten Arsch inne Buchse haben, um noch Bauer zu werden.

Noch gibt’s welche in Niedersachsen, und bevor die Geschäftsstelle des Landvolkverbandes im Museumsdorf Cloppenburg endgelagert wird, feiern wir jetzt erstmal 75 Jahre Landvolk und hoffen, daß die sich nich mit dem andern Verein, der AG Bäuerliche Landwirtschaft inne Flicken kriegen. Denn nur zusammen geht’s weiter.

Seitdem gilt Helmut Schmidt als astreiner Krisenmanager

Archivfoto aus dem Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg: Bei der Sturmflutkatastrophe vor 60 Jahren mussten Bewohner per Boot in Sicherheit gebracht werden. Quelle: Lothar Heidtmann/dpa

Auch diese Woche vor 60 Jahren leckte der Blanke Hans über die Deichkrone und setzte Hamburg unter Wasser. Eine echt miese Lage für die Hansestadt, aber eine große für Helmut Schmidt, der seitdem als astreiner Krisenmanager galt. Son Rumgeeire wie bei den jetzigen Flitzpiepen mit ihre Impfpflicht und Lockdown und Lock wieder auf, den hätte es mit dem alten Mentholquarzer nicht gegeben. Passend zum Jahrestag war diese Woche auch wieder eine Sturmflut an der Nordseeküste angesagt – 60 Jahre später exakt das gleiche Wetter, wie passt das jetzt wieder in den Klimawandel. Die Harz-Wasserwerke melden auch volle Talsperren, und bei mir läuft die Jauchegrube über nach soviel Regen.

Hoffentlich geht alles noch mal gut

Ich glaube ja, das macht die Natur aus Schlechtigkeit, um die GRÜNEN zu ärgern, kann aber auch sein, is alles bloß Zufall. Was man aber ja nich abstreiten kann, auch früher gab es schon so genannte Starkregenereignisse. Und wie man an der Hamburger Sturmflut von 1962 erkennen kann, waren die auch sogar schon mal stärker als das letztes Jahr an der Ahr. Größter Unterschied: Vor 60 Jahren stand Helmut Schmidt am Ufer, vor einem Jahr Armin Laschet. Wollen wir hoffen, daß sobald gar kein Politiker an irgendeinem Ufer stehen muß und alles noch mal gut geht.

Munter bleiben!

Von Dietmar Wischmeyer