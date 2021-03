Gifhorn

Es ist ein Projekt, das dringend notwendig ist: Auf dem Gelände des Gifhorner Klärwerkes an der Winkeler Straße wächst der Neubau des Sanitärgebäudes rasch in die Höhe. „Wir haben im November mit den umfangreichen Arbeiten losgelegt“, sagt Peter Futterschneider, Chef des Abwasser- und Straßenreinigungsbetriebes der Stadt Gifhorn (ASG). Rechtzeitig vor dem Wintereinbruch habe der Rohbau gestanden. Zu diesem Zeitpunkt seien auch die Gewerke Grundleitungen, Fundamenterder sowie Putz/Estrich erledigt gewesen. „Inzwischen sind die Dachdecker am Zug“, ist Futterschneider mit dem zügigen Baufortschritt mehr als zufrieden.

Der geplante Einzug im Herbst wird voraussichtlich klappen

Tischler, Fenster, Außen- und Innentüren, Trockenbau, Innenwände, Decken, Fliesenarbeiten, Elektroarbeiten, Heizung, Sanitär und Lüftungsanlage: Peter Futterschneider listet die verbleibenden Gewerke auf. „Die Vergabeverfahren sind eingeleitet, zum Teil wurden Aufträge bereits erteilt“, ist der ASG-Chef optimistisch, dass es mit dem geplanten Einzug im Herbst klappt.

Ersatz für veraltete Räume

„Die Kostenschätzung liegt aktuell bei rund 537 000 Euro, somit 10 000 Euro netto unter der Kostenschätzung vom November 2020“, geht Futterschneider auf den finanziellen Aspekt der Maßnahme ein. Notwendig geworden war der Neubau durch völlig veraltete Sanitärräume. „Sie entsprachen nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung, wurden Ende 60er Jahre gebaut, sind in den 90er Jahren noch einmal saniert worden und waren mit nur 80 Quadratmetern inzwischen viel zu klein“, sagt der ASG-Chef.

Der Neubau hat 173 Quadratmeter Fläche

Mit einer Größe von 173 Quadratmeter sei der Neubau nach Fertigstellung zeitgemäß und erlaube beim Umkleiden die geforderte Trennung von Privat- und Arbeitskleidung. „Das ist notwendig, weil bei den Arbeiten im Klärwerk ein hohes Infektionsrisiko besteht“, erläutert Peter Futterschneider. Darum müssten viele Bereiche doppelt vorgehalten werden – neben der Trennung der Räumlichkeiten für Männer und Frauen.

Der Neubau, der auf einer Fläche links neben dem Betriebsgebäude entsteht, sei zukunftsgerecht geplant worden. „Die Deckenkonstruktion erlaubt eine spätere Aufstockung – falls es einmal erforderlich sein sollte“, hat Futterschneider das Wachsen der Stadt und damit auch erhöhte Anforderungen an die Abwasserbeseitigung im Blick. Die Planer hätten beim Bau des Sanitärgebäudes vorausschauend gedacht.

Ob es im Herbst eine große Einweihungsfeier des Neubaues gibt, ist noch unklar. „Das hängt von der Corona-Lage ab“, wünscht sich Futterschneider jedoch ein schnelles Ende der Pandemie herbei.

Von Uwe Stadtlich