Gottesdienste ab sofort erlaubt, aber Kirchen starten frühestens am 7. Mai

Gifhorn

Bereits ab diesem Wochenende könnten die Gotteshäuser im Landkreis Gifhorn wieder öffnen und die Gemeinden ihre Gottesdienste abhalten – so sagt es eine Allgemeinverordnung des Landkreises, die am Freitagnachmittag veröffentlicht wurde. Die Kirchen wollen jedoch frühestens am 7. Mai starten – vielleicht sogar noch später.

„Die strengen Auflagen und Hygiene-Vorgaben können nicht von einem Tag auf den anderen umgesetzt werden“, sagt Superintendentin Sylvia Pfannschmidt. Die Grundregel, den Mindestabstand von anderthalb Metern immer einzuhalten, sei nicht in allen Kirchen einzuhalten – aufgrund der Größe der Gebäude.

Anzeige

Mundschutz erforderlich

Zu den Voraussetzungen zählt außerdem das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes oder einer geeigneten textilen Barriere für die Anwesenden. Zudem müssen gewisse Hygieneregeln auf den Weg gebracht werden, die beispielsweise verhindern, dass Gegenstände von mehreren Personen angefasst werden. „Für die Umsetzung dieser Vorgaben brauchen wir Zeit, zudem ist dafür in jeder Gemeinde ein entsprechender Kirchenvorstandsbeschluss nötig – ich werde keinen Druck ausüben“, stellt Pfannschmidt klar. Die Kirchenvorstände und Pfarrämter würden nämlich gemeinsam die Verantwortung für die sachgerechte Umsetzung und die Einhaltung der Hygiene-Standards tragen. „Da ist viel zu bedenken und zu regeln“, sagt Pfannschmidt. Sie hält es sogar für möglich, dass Gottesdienste der evangelisch-lutherischen Kirche im Kirchenkreis Gifhorn erst zu Pfingsten stattfinden.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Checkliste der Landeskirche

„Wir halten uns dabei an eine Gottesdienst-Checkliste der Landeskirche zur Umsetzung der Hygiene-Vorgaben“, so Pfannschmidt. Für die Superintendentin steht jedoch bereits jetzt fest: „Nicht jede Gemeinde kann das leisten.“

„Wir werden am 7. Mai detailliert dazu informieren und dann auch mitteilen, welche Gottesdienste im Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen angeboten werden“, bezieht Frauke Josuweit , Öffentlichkeitsbeauftragte im Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen, in einer Pressemitteilung Position.

Zeitintensive Vorbereitung

Auch die katholische Altfrid-Gemeinde sieht sich nicht in der Lage, aus dem Stand heraus wieder ein Gottesdienst-Angebot auf den Weg zu bringen. „Dafür benötigt es Zeit, denn die Vorgaben sind vielfältig und können nicht einfach mal so umgesetzt werden“, erklärt Altfrid-Pastoralreferent Martin Wrasmann. Er teile die Einschätzung der Superintendentin. Wann in der Altfrid-Gemeinde der erste Gottesdienst nach Corona-Spielregeln stattfinde, stehe darum noch nicht fest.

„Die Öffnung der Gemeindehäuser, Kirchen und Moscheen für Gottesdienst geht zurück auf die Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten am 30. April und wird hiermit vom Landkreis Gifhorn schnellstmöglich umgesetzt“, erklärt Sina Sosniak, Sprecherin des Landkreises.

Von Uwe Stadtlich