Gifhorn

300 000 Euro: So viel möchte der Gifhorner Kinderschutzbund in den kommenden Jahren in sein Außengelände investieren. Es gibt zwei Schwerpunkte, einen Zeitplan – und langfristig auch den Aufruf an alle Gifhornerinnen und Gifhorner, das Projekt zu unterstützen.

Der größte Brocken ist die Anlage eines neuen Skatergeländes. Es gibt zwar einen entsprechenden Platz, der wird laut Kinderschutzbund-Vorsitzende Claudia Klement von den Jugendlichen auch super angenommen – aber er ist eigentlich zu klein für die große Nachfrage. Und er ist in die Jahre gekommen. „Vor 20 Jahren haben wir das erste Gerät gekauft, das steht noch“, sagt Claudia Klement. Weitere Geräte folgten, doch: „Boden und Elemente sind zum Teil abgesackt. Dadurch haben sich Kanten gebildet, an denen die Skater mit ihren Rollen hängen bleiben“, erklärt Kevin Knöfel. Er nutzt den Platz selbst seit etwa zwei Jahren.

Auf dem Skaterplatz findet Integration statt

Die neue Anlage soll um die 270 000 Euro kosten. Hört sich im ersten Moment nach viel Geld an, aber Claudia Klement begründet die Summe: „Die Anlage wird mit sogenanntem Ort-Beton gebaut. Sie soll rund 1000 Quadratmeter Fläche bieten und sowohl für Wettkämpfe als auch für den Behindertensport geeignet sein. Immerhin ist Skateboarden jetzt olympische Disziplin.“ Solch eine Anlage gebe es im gesamten Landkreis Gifhorn noch nicht. Und Manfred Torkler von Gifhorn hilft ergänzt, dass auf der Anlage dann auch weiterhin Inliner-Training für Geflüchtete angeboten werde – sie diene also auch dem Integrationsgedanken.

Für die neue Anlage soll die abgebrannte Skaterhütte endgültig abgerissen werden. Vor dem Aufbau der neuen Elemente soll ein Konzept erstellt werden. Dazu sind noch in diesem Jahr eine Bestandsaufnahme, ein Beteiligungs-Workshop mit Jugendlichen sowie eine Drei-D-Visualisierung der Ideen geplant. Benötigt werden dafür bis zum Herbst die ersten 5000 Euro. Eine Firma für die ersten Schritte sowie später den Aufbau ist bereits gefunden. Das Konzept soll es sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen ermöglichen, die neue Anlage zu nutzen.

Der Kinderschutzbund rechnet mit einer Bauzeit von rund acht Monaten. Die Eröffnung würde das Team um Claudia Klement gerne am 20. September 2023 feiern – dem Weltkindertag in dem Jahr, in welchem der Gifhorner Kinderschutzbund 50 Jahre alt wird. „Wir wollen was tun für die Kinder und Jugendlichen in der Stadt. Aber das können wir nicht allein, wir brauchen die Hilfe der Gifhornerinnen und Gifhorner“, weiß die Vorsitzende. Die Hälfte der benötigten Mittel will der Kinderschutzbund an Spenden selbst einsammeln. Für den Rest hofft die Vorsitzende auf Finanzierung durch die Stadt und den Landkreis.

Auch im Kleinkindbereich soll sich was tun

Beim zweiten Schwerpunkt der Pläne geht es um den Kleinkinderspielplatz auf dem Außengelände des Kinderschutzbundes. Hier gibt es derzeit eine große Lücke, es stehen nur noch eine Nestschaukel und Spielhäuser auf dem Platz. Ein Spielgerät wurde abgebaut, weil es nicht mehr durch den TÜV kam. Jetzt soll Ersatz her, unter anderem durch ein neues Spielgerät mit einer Rutsche – und durch ein großes Holzpferd.

Von Thorsten Behrens