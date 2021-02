Gifhorn

Die Schulen und Kitas sind zudem wegen Corona geschlossen, draußen ist es kalt. Was kann man da tun? Die AZ hat Experten nach Tipps gefragt, welche Beschäftigung Spaß macht.

Ein Nagelbild basteln: Es wird nur wenig Material und Werkzeug benötigt. Quelle: FBZ Grille

Das Jugendfreizeit- und Bildungszentrum Grille in Gifhorn kennt viele Tipps, um sich die Corona-Langeweile zu vertreiben. Wenig Material, wenig Werkzeug, wenig Platz: Es muss nicht immer ein Großprojekt werden, Hauptsache ist, es macht Spaß und lässt sich ohne viel Aufwand von möglichst vielen Kindern umsetzen. So wie das Nagelbild, das allerdings ein klein wenig handwerkliches Geschick benötigt. Aber auch hier gilt wie so oft im Leben: Übung macht den Meister.

Ein schönes Motiv findet sich mit Sicherheit

„Für euer eigenes Nagelbild braucht ihr nur wenig Material: eine mindestens einen Zentimeter dicke Holzplatte beliebiger Größe, eine Rolle Schnur und einen großen Haufen Nägel. Werkzeuge, die benötigt werden, sind ein Hammer, Bleistift, Schere und ein Radiergummi“, zählt Grille-Leiterin Marion Friemel auf. Fast alles dürfte sich in beinahe jedem Haushalt finden lassen. Und wer etwas Hilfe bei der Umsetzung braucht, kann Mama oder Papa fragen. Und wer das fertige Bild auf jeden Fall aufhängen möchte, sollte sich gleich am Anfang entweder von Papa oben ein Loch bohren lassen oder einen kleinen Aufhänger an der Rückseite anbringen.

„Zunächst einmal sucht ihr euch ein schönes Motiv aus, welches aber nicht zu detailliert sein sollte. Nun übertragt ihr dieses Bild mit dem Bleistift auf die Holzplatte. Wenn es ein Bild aus einer Zeitung oder ein Teil von einem Foto ist, dann schneidet es aus und zeichnet die Umrisse ab. Vorher die Eltern fragen, ob ihr die Vorlage zerschneiden dürft. Achtet aber darauf, es sehr groß und formatfüllend zu platzieren“, sagt Marion Friemel. Wer ohnehin gerne bastelt und malt, hat vielleicht Schablonen mit verschiedenen Motiven in seinem Bastelfach.

Vor allem auf die Finger aufpassen

„Als nächstes müsst ihr Markierungen für die Nägel platzieren. Wichtig hierbei ist ein Abstand von mindestens einem Zentimeter zwischen den Nägeln. Auf jeder Ecke sollte immer einer vorhanden sein. Jetzt dürft ihr euch einen Hammer schnappen und auf jeder Markierung einen Nagel einschlagen. Sucht euch dafür eine feste Unterlage und räumt vorher alles ab, was umkippen oder herunterfallen könnte. Durchstoßt beim Nageln das Holz nicht und lasst alle Nägel gleich weit aus dem Holz ragen – und passt auf eure Finger auf“, ergänzt die Grille-Leiterin.

Zum Schluss bindet ihr eure Schnur am Umriss fest und fädelt diese flächendeckend von Nagel zu Nagel. Knotet die Schnur nur noch fest, schneidet die Reste weg, und fertig ist euer Nagelbild. Je kleiner das Nagelbild, desto dünner sollte das Garn sein, damit die Linien filigraner wirken. Wer schon ein wenig geübter ist, kann auch verschieden farbiges Band für verschiedene Bereiche seines Bildes nehmen.

