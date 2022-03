Gifhorn

Ein Sommertag in London: Als Jannik Schachts Telefon klingelt, erhält er eine unerwartete Nachricht. „Es war jemand von der Deutschen Stammzellenspenderdatei, ich war in der engeren Auswahl für eine Stammzellenspende“, erzählt er. Erst hat er Angst, dass er es nicht rechtzeitig zur Blutabnahme nach Deutschland schafft. Wie es dann doch noch klappte und wie die Stammzellenspende lief, berichtet er der AZ in seinem Erfahrungsbericht.

Die Lage war verzwickt: „Die Blutuntersuchung eilte, ich würde aber noch für drei weitere Wochen in London sein.“ Er bleibt telefonisch mit der deutschen Stammzellenspenderdatei in Kontakt. Zwei Jahre zuvor hatte sich Schacht bei der Datenbank für Stammzellenspender seine Gewebemerkmale typisieren lassen.

Vom Flughafen ging es direkt zur Blutabnahme

Als Jannik in den Flieger nach Deutschland steigt, hat er schon alle nötigen Dokumente für die Blutabnahme zusammen. „Nach der Landung in Deutschland ging es direkt weiter zum Blut abnehmen, glücklicherweise war zu dieser Zeit keine Quarantäne notwendig.“ Dann passierte für lange Zeit nichts. „Ich bin schon davon ausgegangen, dass ich als Spender nicht in Frage komme.“

Nach einer E-Mail muss es schnell gehen

Plötzlich musste alles sehr schnell gehen: „Im Dezember bekam ich eine Mail mit einer Anfrage zur Stammzellenspende.“ Schon in fünf Tagen sollte er zur Voruntersuchung nach Bremen. „Im ersten Moment verspürte ich Aufregung und Freude, konnte es aber noch nicht wirklich fassen.“

Suche nach dem richtigen Spender: eine Hand greift in einem Kühlraum nach Blutproben von möglichen Kandidaten (Symbolbild). Quelle: Oliver Killig

Ende Dezember war es dann soweit. Fünf Tage vor der Spende begann er, sich regelmäßig ein Medikament zu spritzen, damit Stammzellen aus dem Knochenmark ins Blut übertragen wurden. „Meine Gedanken waren immer wieder bei dem mir völlig unbekannten Empfänger.“ Jannik hoffte, er würde am Tag der Spende ausreichend Stammzellen im Blut haben.

Eine Maschine filtert Stammzellen aus dem Blut

Zur Spende ging es ein weiteres Mal nach Bremen. Jannik wurde an eine Maschine angeschlossen, die die Stammzellen aus seinem Blut filtern sollte. „In diesem Moment hatte ich ehrlich gesagt Herzrasen, es war einfach eine ungewohnte, unwirkliche und überfordernde Situation.“ Doch dann normalisierte sich sein Puls.

„Am bewegendsten war der Moment, als die Spende nach fünf Stunden vorbei war und ich wieder aufstehen durfte.“ Er war etwas wackelig auf den Beinen, aber glücklich. „Es würde es mich unglaublich freuen, in den nächsten Jahren zu erfahren, dass es dem Empfänger gut geht“, sagt er.

Alle Beteiligten bleiben anonym

Warum Spender und Empfänger in den ersten zwei Jahren anonym bleiben: „Wir möchten vermeiden, dass die Spender unter Druck geraten, erneut zu spenden, falls es beim Empfänger zu einem Rückfall kommt“, so eine Sprecherin der deutschen Stammzellspenderdatei. Jannik denkt trotzdem weiter an die Person: „Ich hoffe das beste für ihn oder sie.“