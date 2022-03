Gifhorner Institutionen richten sich auf Flüchtlinge aus der Ukraine ein

Gifhorn

In den kommenden Tagen werden die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine auch im Landkreis Gifhorn erwartet. Die Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger ist enorm. Viele Gifhorner wollen Unterkünfte für die Menschen zur Verfügung stellen, die vor dem von Russland angezettelten Krieg aus ihrer Heimat fliehen. Doch Räume alleine reichen nicht. Gifhorner Institutionen stellen sich darauf ein, die Ukrainer während der ersten Wochen und Monate in Deutschland zu begleiten.

Der AWO-Kreisverband will laut Beratungsstellenleiter Carsten Bromann die Ukrainer mit einem Beratungsangebot unterstützen. „Grundsätzlich können alle Bürger und Bürgerinnen im Landkreis unsere Angebote nutzen, unabhängig von ihrem Status“, sagt er. Will heißen: Auch die Kriegsflüchtlinge können die AWO-Beratungen in Anspruch nehmen. Er sieht einen möglichen Schwerpunkt in der sogenannten aufsuchenden Schwangerschaftsberatung in den Unterkünften, die der Landkreis zur Verfügung stellen wird – also beispielsweise im Gifhorner Clausmoorhof.

Carsten Bromann kann sich zudem eine Kooperation mit dem Flüchtlingsnetzwerk Niedersachsen vorstellen wie schon 2015. Damals hatte der AWO-Kreisverband über das Flüchtlingsnetzwerk mit Therapeuten Flüchtlingen bei schweren Traumatisierungen wegen des Krieges geholfen. Derartige Fälle dürfte es auch aktuell bei vielen Ukrainern geben. Konkrete Absprachen gibt es hier aber noch nicht.

Die Kreisvolkshochschule ist laut Leiterin Inga Neubauer quasi automatisch mit im Boot, wenn Flüchtlinge in den Landkreis kommen. Vorrangig sei zwar zu klären, wo die Ukrainer untergebracht würden, doch wenn sie eine Adresse haben, „können sie kommen“, sagt Inga Neubauer. Die KVHS bietet Integrations- und Deutschkurse an. „Die helfen auch bei der Orientierung, was in Deutschland wie geregelt ist.“ Geklärt werden müsste zwar noch mit dem Bundesamt für Migration die Kostenübernahme, aber grundsätzlich dürften Ukrainer im Landkreis diese Kurse besuchen, da sie vom europäischen Festland kommen.

Integration der Flüchtlinge geht jetzt vor Bildungsarbeit für Einheimische

„Wir verfügen auch über ausreichend Kapazitäten“, sagt Inga Neubauer. Trotz Corona habe man die Integrationsarbeit nicht vernachlässigt, mit Personal sei man gut ausgestattet. Und dank der aktuellen Corona-Lockerungen dürften auch wieder mehr Teilnehmer pro Kursus aufgenommen werden. Offen ist dagegen noch, ob die KVHS im Bereich Politische Bildung über die Ukraine etwas für die Gifhorner anbieten wird. Das stehe derzeit im Hause in der Diskussion, sei aber schwierig, weil bereits viele Informationen für die Menschen verfügbar seien. Und: „Hier geht für uns Integration der Geflüchteten vor Bildungsarbeit für die Einheimischen.“