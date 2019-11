Initiative kündigt weitere Schritte gegen Straßenausbaubeiträge an

Gifhorn

Die Straße Am Quälberg wird derzeit neu ausgebaut. Die drohenden Anliegerbeiträge werden von den Anwohner abgelehnt. Sie wollen die Straßenausbaubeiträge in der Stadt komplett anschaffen – und suchen dafür Unterstützung. Um auf das Thema aufmerksam zu machen, soll es am Freitag, 15. November, von 10 bis 16 Uhr eine Kundgebung vor dem Gifhorner Rathaus geben.

„Wir werden unter anderem die Satzung der Stadt Gifhorn präsentieren, damit jeder lesen kann, was auf ihn zukommen kann“, erklärt Initiator Holger Haufe, Anwohner vom Quälberg. Denn am Beispiel Quälberg macht er fest: „Einige Hauseigentümer werden mit 20 000 Euro und mehr zur Kasse gebeten für den Straßenausbau. Das ruiniert Existenzen.“

Da kaum ein Anwohner anderer Straßen wisse, „welches Damoklesschwert über ihm hängt“, wolle man nicht nur generell über die Kundgebung mit Plakaten, Flyern und sonstigen Infos aufklären, sondern gezielt auch die Anwohner von Feldstraße und Kirchweg mit einladen – denn beide Straßen werden ebenfalls saniert. Die Anlieger weiterer Straßen sollen folgen, so will er in einem weiteren Schritt beispielsweise auch die Ackerstraße mit ins Boot holen.

Langsames Umdenken in der Politik?

Das alles soll nach und nach passieren. „Wir organisieren uns gerade. Das ist ja alles Neuland für uns“, erzählt Haufe. Und auch die Gründung einer Bürgerinitiative stehe als Idee im Raum. Allerdings: „Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Aber denkbar wäre die Gründung.“ Erste Hinweise, dass es vielleicht aber auch ohne gehen könnte, gibt es Haufe zufolge bereits. „Wir haben alle Parteien angeschrieben. Aus den Antworten und aus Gesprächen lässt sich der vorsichtige Schluss ziehen, dass in der Politik langsam ein Umdenken stattfindet. Mit diesen Reaktionen der Parteien haben wir nicht gerechnet“, sagt er – schickt aber auch gleich hinterher, dass die Quälberg-Anwohner noch auf Antworten von den Grünen und von der CDU warte. Mehr als 30 Anwohner hatten Anfang November diesen Brief unterschrieben.

75 Prozent der Kosten als Anliegerbeiträge

Die Straße Am Quälberg ist eine Anliegerstraße. Damit kommen auf die Anlieger 75 Prozent der Baukosten als Beiträge zu – satte 700 000 Euro soll die Maßnahme kosten, Preissteigerungen könnten das Projekt noch verteuern. Insgesamt hat die Stadt Gifhorn für den Quälberg sowie Kirchweg und Feldstraße mehr als zwei Millionen Euro eingeplant. Die Anwohner vom Quälberg stehen mit ihren Forderungen beziehungsweise Überlegungen bezüglich der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge nicht alleine da. In den Gemeinde Isenbüttel und Calberlah sowie der Stadt Wittingen gibt es die entsprechende Satzung schon nicht mehr. In der Samtgemeinde Wesendorf gibt es in mehreren Mitgliedsgemeinden Bestrebungen der Bürger, die Satzungen zu kippen.

Von Thorsten Behrens