Gifhorner Impfzentrum stockt kräftig Kapazitäten auf – und impft schon Polizisten und Ärzte

Gifhorn

Es soll künftig schneller gehen mit dem Impfen gegen Corona, die erforderlichen Zweitimpfungen sollen erfolgen können, ohne dass die Zahl der Erstimpfungen zurückgefahren werden muss. Zumindest im Gifhorner Impfzentrum. Das hat Corinna Hirschfelder, die stellvertretende Leiterin der Einrichtung, am Dienstag erklärt. Die Kapazitäten seien dafür erhöht worden, weitere Maßnahmen seien möglich.

Ordentlich aufgestockt hat der Landkreis das Personal im Impfzentrum in der Gifhorner Stadthalle, das seinen Betrieb am 12. Februar aufgenommen hat. Seit Freitag sind bereits fünf Teams im Einsatz, ein weiteres soll diese Woche hinzukommen. Geimpft werden aktuell die mehr als 10 000 Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, die 80 Jahre und älter sind. Bis zur 13. Kalenderwoche – also bis Ende März – sollen 65 Prozent von ihnen (7050 Personen) ihre erste Impfung bekommen haben. So viele seien jetzt bereits mindestens einmal geimpft oder hätten bis dahin einen Termin, so Hirschfelder.

Alles hängt von den Liefermengen beim Impfstoff ab

Zudem erhalten in dieser Woche bereits Polizeibeamte den ersten Pieks gegen Corona. Auch Angehörige von Fach- und Hausarztpraxen stehen für eine Erstimpfung in dieser Woche auf dem Plan. Zahnärzte und Zahnärztinnen sind für die kommende Woche vorgesehen. Außerdem sollen zwei bis drei mobile Teams Erstimpfungen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe (zum Beispiel Wohnheime für Menschen mit Behinderungen) sowie Tagespflegeeinrichtungen für Zweitimpfungen anfahren.

Über die 13. Kalenderwoche hinaus könne der Landkreis noch nicht wirklich planen, da es noch keine entsprechenden Lieferzusagen für Impfstoff vom Land Niedersachsen gebe. „Da stecken wir in einem wirklich engen Korsett, das uns das Land vorgibt. Alles hängt von der Impfstoff-Liefermenge ab“, betonte Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter. Bisher – Stand 6. März – seien im Landkreis insgesamt 9601 Menschen einmal und 3680 Menschen das zweite Mal geimpft. Das würde der Kreis gerne zügig steigern, sagte Hirschfelder. Wenn ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehe, soll das Impfzentrum von montags bis samstags jeweils von 8 bis 20 Uhr geöffnet werden. Auch eine Sonntagsöffnung sei dann machbar. Und es sollen weitere Räume in der Stadthalle angemietet werden beispielsweise als Warteräume für die steigende Zahl an Impfteilnehmern.

Lehrkräfte und Erzieher sollen noch im März geimpft werden

Inzwischen arbeitet der Landkreis nach eigenen Angaben auch an einem Konzept für die Impfungen von Personal in Grund- und Förderschulen sowie in Kinderbetreuungseinrichtungen. Der Bund hatte diese Personengruppe Ende Februar in der Impf-Priorität hochgestuft. Derzeit würden Daten gesammelt, um die Impfungen vorzubereiten, die noch im März beginnen sollen. Dr. Walter machte allerdings klar, dass die mobilen Impfteams des Landkreises „nicht in jede kleine Kita oder Schule kommen.“ Stattdessen werde es Sammeltermine in den Samtgemeinden geben, zu denen das Personal der Einrichtungen eingeladen werden soll.

Landrat Dr. Andreas Ebel bittet in diesem Zusammenhang Einzelpersonen, die in der Priorität 2 der Impfverordnung des Bundes mit AstraZeneca geimpft werden können, um Geduld. Für sie wird ihm zufolge voraussichtlich Mitte März die Terminhotline des Landes freigeschaltet. Eine Terminbuchung für diesen Personenkreis – welche Personen wann geimpft werden dürfen steht im Internet unter www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-informationen-impfung/corona-impfverordnung-1829940 – ist nur über das Land möglich.

Von Thorsten Behrens