IGS Gifhorn: Sporthalle soll planmäßig fertig werden

Gifhorn

Der Startschuss ist im Herbst gefallen: 32 Jahre nach ihrer Errichtung wird die große Turnhalle am Lehmweg umfassend modernisiert. Das Millionen-Projekt wird im Frühjahr abgeschlossen. Zeit- und Kostenrahmen werden laut Kreisverwaltung eingehalten.

Kostspieliges Projekt

„Die Sporthalle an der IGS Gifhorn wird bis Ende der Osterferien saniert. Die Kosten der Maßnahme sind mit 1,6 Millionen veranschlagt worden“, geht Erster Kreisrat Thomas Walter auf der Projekt der SchulsanierungsGmbH des Kreises ein.

Fleißige Handwerker

In den letzten Wochen und Monaten waren die Handwerker fleißig und haben bereits viel geschafft. „Die Arbeiten am Dach inclusive neuer Dachkuppeln wurden im Dezember abgeschlossen“, zeigt sich der stellvertretende Chef der Kreisverwaltung zufrieden. „In 2019 wurde der Sportboden abgebrochen, die Bodenplatten neu versiegelt und die neue LED-Beleuchtung sowie die Sicherheitsbeleuchtung in der Sporthalle montiert“, nennt Walter weitere Details der Sanierung. In den Duschräumen seien zudem die alten Duscharmaturen abgebaut worden.

Neuer Sportboden

Inzwischen gehen weitere Innenarbeiten zügig voran: Seit dem 6. Januar sind die Sportbodenbauer vor Ort und haben mit dem Aufbau des neuen Sportbodens – inclusive Fußbodenheizung – begonnen, so Walter. „Sobald dieser fertiggestellt ist, wird der unterer Teil des Prallschutzes erneuert“, geht der Erste Kreisrat auf die nächsten Schritte der Hallensanierung ein.

1,6-Millionen-Euro-Projekt: Experten einer Fachfirma erneuern auch den Boden der IGS-Sporthalle am Lehmweg. Quelle: Sebastian Preuß

Warmwasser und Lüftung

Die Warmwasserversorgung werde ebenfalls neu verlegt, im Anschluss würden dann neue Duschpaneelen angeschlossen. Zudem werde für den Umkleidebereich eine Lüftungsanlage eingebaut, so Walter. Zudem würden die Elektroleitungen in der Halle geprüft und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht.

Zeitplan und Kostenrahmen

„Der Zeitplan und der Kostenrahmen werden zum jetzigen Zeitpunkt eingehalten“, versichert Walter. Die Sporthalle stehe voraussichtlich nach den Osterferien 2020 wieder für den Schul- und Breitensportbetrieb zur Verfügung.

Nächstes Sanierungsprojekt

Wenn der Landkreis die Sanierung der IGS-Halle beendet hat, ist die Stadt am Zug: Sie geht Ende April die Sanierung der Sporthalle in der Flutmulde an. Gesperrt wird diese Halle voraussichtlich bis Ende Februar 2021.

Von Uwe Stadtlich