Gifhorn

Das erleben die Verantwortlichen der Gifhorner Hospizarbeit nun schon seit geraumer Zeit selten – dem Verein, der sich überwiegend aus Spenden finanziert, versiegen in Corona-Zeiten die Geldquellen. Umso glücklicher waren Vorsitzende Ingrid Pahlmann sowie die Mitstreiter Pastor Georg Julius und Dagmar Borkowsky, dass Bankdirektor Thomas Fast am Dienstag einen Scheck in Höhe von 5000 Euro überreichte.

„Wir müssen gerade gucken, wie wir klar kommen“

Die Kooperation zwischen Hospizarbeit und Volksbank BraWo besteht schon seit einigen Jahren. Doch nie war eine Spende so derart nötig wie jetzt. „Wir müssen gerade gucken, wie wir klar kommen. Wir sind mehr denn je auf Spenden angewiesen“, erklärte Ingrid Pahlmann. Büro-Miete, Kauf von FFP-2-Masken, Leistungen, die nicht refinanziert werden können – da drückt es gerade mächtig auf die Finanzen des Vereins. Gleichzeitig berichtet sie, dass es geradezu einen „Run auf Trauerbegleitung“ gebe. Der Verein werde immer bekannter im Landkreis. Und auch die Hemmschwelle, sich Hilfe in schweren Zeiten zu holen, sei gesunken, berichtete Pahlmann. Aktuell begleiten die Ehrenamtlichen 30 bis 40 Menschen im Landkreis auf ihrem letzten Weg – aktuell noch ohne Zugangsbeschränkungen. Doch den Verantwortlichen ist auch klar, dass das Helferteam sich selbst und die Betreuungspersonen wegen Corona besonders schützen müssen. „Die persönliche Begleitung ist so wichtig“, weiß Dagmar Borkowsky.

Auch in Corona-Zeiten ist persönlicher Kontakt wichtig

Aber möglicherweise muss das Team sich auch darauf einstellen, mit anderen Mitteln den Kontakt aufrecht zu erhalten. Die Anschaffung von Tablets steht als Idee im Raum. So könne man sich wenigstens digital von Angesicht zu Angesicht begegnen. Allemal besser als nur zu telefonieren, so Pahlmann. Ob die 5000 Euro der Volksbank dazu verwendet werden, ist noch offen. Die Kooperation lebe davon, dass die Gelder vom Verein zielgenau und spontan eingesetzt werden. Darauf legt Fast sogar großen Wert. Ihm sei es einfach nur wichtig, der Hospizarbeit zu helfen – das sei ihm dauerhaft ein Bedürfnis.

Von Andrea Posselt