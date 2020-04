Gifhorner Hospizarbeit: Ehrenamtliche sind auch in Corona-Zeiten für Sterbende und Trauernde da

Gifhorn

Nichts ist mehr so, wie es einmal war. Das Coronavirus und das damit einhergehende Kontaktverbot schränkt auch die Arbeit der Hospizarbeit Gifhorn ein. Trotzdem bietet der Verein weiterhin seine Hilfe an – und hat Wege gefunden, um Sterbende und Trauernde zu begleiten und zu betreuen.

„Selbstverständlich haben auch wir auf das Kontaktverbot reagieren müssen und daraufhin beschlossen, die Besuche bei Betroffenen einzustellen – wir gehen nicht mehr in die Häuser“, erklärt Pastor Georg Julius, Vorstandsmitglied des 1998 gegründeten Hospizvereins. Diese neue Situation sei schwierig und stelle für die Begleiterinnen und Begleiter und die ihnen jeweils zugeordneten Menschen eine große Herausforderung dar.

Anzeige

Kreativität gefragt

Schwerstkranke, Sterbende und Trauernde in der Corona-Krise alleine lassen: Für die Verantwortlichen im Vorstand und die vielen Ehrenamtlichen keine Option. „Wir haben reagiert und unsere Arbeitsweise umgestellt“, sagt Julius. Die 45 Begleiterinnen und Begleiter würden nun per Telefon Kontakt zu den Betreuten halten. „Je nach Bedarf wird mehrmals wöchentlich angerufen“, so Julius. Auch Briefe würden geschrieben. „Die Kontakte sind kreativ ausgefüllt“, lobt Julius die Arbeit des gesamten Teams.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Begleiterin Karla Feldmann aus der Sassenburg ist auch in Corona-Zeiten für ihre Bezugspersonen da. Derzeit betreut die 43-Jährige einen elfjährigen Jungen, dessen Zwillingsschwester an Leukämie erkrankt ist. „Der Junge hat Redebedarf und ich versuche zu helfen, denn durch Krebs hat er bereits vor vier Jahren seine Mutter verloren“, berichtet Karla Feldmann. Mehrmals in der Woche steht sie darum telefonisch mit dem Elfjährigen in Verbindung. „Es ist nicht einfach, denn es fehlt der persönliche Kontakt“, beschreibt die Sassenburgerin die besondere Betreuungssituation im Corona-Modus.

Aktuelle Zahlen

Seit Jahresbeginn hätte es für die Ehrenamtlichen des Vereins 35 Begleitungen gegeben. „14 sind abgeschlossen, 21 Sterbebegleitungen laufen aktuell“, nennt Pastor Georg Julius Zahlen. Neue Begleitungen würden aufgrund der Corona-Krise jedoch zur Zeit nicht mehr angenommen.

Die Geschäftsstelle bis auf Weiteres geschlossen und nur telefonisch erreichbar, Trauercafé, Gruppen- und Supervisionsangebote vorerst abgesagt: Der Vorstand der Hospizarbeit Gifhorn hält alle 14 Tage in Telefonkonferenzen untereinander Kontakt – und spricht dabei auch über die Schulung neuer Begleiterinnen und Begleiter. „Ein neuer Kursus sollte im Oktober starten, Vorbereitungen dafür waren eigentlich im März und April geplant – wie es mit der Ausbildung genau weiterläuft, ist noch unklar“, verweist Julius auf eine sich ständig ändernde Lage.

Weniger Spenden

Sorge bereitet dem Seelsorger die finanzielle Unterstützung für den Verein aus der Bevölkerung und der Wirtschaft. „Die Spendenbereitschaft hat deutlich nachgelassen“, stellt Julius fest. Er hofft darauf, dass sich zukünftig wieder mehr Unterstützerinnen und Unterstützer finden. Die Spenden seien notwendig, um das Aus- und Weiterbildungsangebot des Vereins zu finanzieren.

Von Uwe Stadtlich