Gifhorn

Ein riesiger Kran kündet vom Fortschritt der Arbeiten für Gifhorns Hospiz-Neubau. Direkt hinter der Villa Wiggers und in direkter Nachbarschaft zur AOK geht’s mit dem 6,5- Millionen-Euro-Projekt voran. Trotz des langen Winters soll der für 2022 geplante Fertigstellungstermin gehalten werden.

Kälte, Eis und Schnee hätten für einige Verzögerungen gesorgt, den Terminplan jedoch nur geringfügig durcheinandergewirbelt, geht Alexander Michel, Vorsitzender der Hospiz-Stiftung, davon aus, dass es mit der Inbetriebnahme im Sommer des kommenden Jahres klappt. Zahlreiche Lastwagen-Ladungen seien in den vergangenen Wochen notwendig gewesen, um den 3200 Quadratmeter großen Baugrund in der Lindenstraße mit Mutterboden aufzufüllen und das erforderliche Niveau für den dreigeschossigen Neubau herzustellen.

Die Versorgungs- und Grundleitungen liegen schon unter der Erde

Das Planum – die eingeebnete Grundfläche für das Hospizgebäude – sei im Anschluss vom Ingenieur-Büro Erdmann eingemessen worden. „Notwendige Versorgungs- und Grundleitungen wurden in die Erde gebracht“, führt Michel aus. Auch die mehr als 40 Mammut-Betonwinkel, die das Areal zur nahe liegenden Aller abgrenzen, seien inzwischen gesetzt und fertiggestellt worden.

Sichtbarer Baufortschritt: Die Arbeiten für das Gifhorner Hospiz laufen. Mit dem Rohbau soll es wahrscheinlich noch in diesem Monat losgehen. Quelle: Sebastian Preuß

„Jetzt wird die Betonplatte für das Fundament gegossen“, beschreibt Michel die nächsten Arbeitsschritte. „Noch in diesem Monat geht’s dann vermutlich auch mit dem Rohbau los“, freut sich der Vorsitzende der Hospiz-Stiftung. Außenwände würden in einem Kalksandsteinwerk als Fertigelemente hergestellt und dann per Tieflader nach Gifhorn transportiert. Mithilfe des großen Kranes würden diese Bauteile dann abgeladen und an Ort und Stelle bugsiert.

Nutzfläche von 1900 Quadratmetern und ein 1,45 Meter tiefes Fundament

Um die Tragfähigkeit auf der mehr als 870 Quadratmeter großen Sohlplatte zu gewährleisten, geht das Fundament in eine Tiefe von bis zu 1,45 Meter. Das ist unweit der Aller auch notwendig, denn das Gifhorns Hospiz mit seinen drei Geschossen hat nach Fertigstellung eine Nutzfläche von 1900 Quadratmetern und verfügt 8300 Kubikmeter umbauten Raum.

Einen Termin für das Richtfest nennt Michel noch nicht. „Vorrangig geht’s erst einmal um das Bauen, gefeiert wird später“, gibt der Vorsitzender der Hospiz-Stiftung den Kurs vor. Michel bittet die Bevölkerung auch weiterhin um Spenden, die für die Projekt-Realisierung noch immer dringend erforderlich seien. „Wir haben in den letzten Monaten viele kleine und auch größere Beträge erhalten, sind jedoch über jede Unterstützung dankbar.“

Alles unter einem Dach: Der Neubau wird ein Palliativzentrum

Ab Sommer 2022 soll das Gifhorner Hospiz dann als Palliativzentrum durchstarten. Der Neubau soll bis dahin über bis zu zwölf Gäste- und Angehörigenzimmer und diverse Schulungs-, Aufenthalts- und Veranstaltungsräume verfügen. Verantwortliche Architektin ist Andrea Geister-Herbolzheimer aus Oldenburg.

Von Uwe Stadtlich