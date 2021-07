Gifhorn

Noch immer sind Hilfskräfte aus dem Kreis Gifhorn in den Katastrophengebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Einsatz. „Es ist ein Einsatzszenario, das uns noch lange beschäftigen wird. Wir helfen, wo Hilfe benötigt wird“, sagt DRK-Kreisbereitschaftsleiter Björn Knigge. Auch für die Helfer des THW ist der Einsatz fordernd. Der Ortsbeauftragte Olaf Daratha berichtet von Zwölf-Stunden-Schichten.

Das Gifhorner THW ist noch bis mindestens Mittwoch mit zwei Gruppen in Stolberg bei Aachen im Einsatz. Laut Medienberichten gibt es in der 57 000 Einwohner zählenden Stadt zwar bereits Fortschritte bei der Trinkwasserversorgung, aber auch Probleme mit Plünderungen. Die Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung ist derzeit dafür zuständig, die Straßen der Fußgängerzone nachts auszuleuchten. Die Fachgruppe Elektroversorgung hat dabei geholfen, das Klärwerk wieder mit Strom zu versorgen.

„Auf so einen Einsatz kann man sich nicht vorbereiten“

Ob der Einsatz über Mittwoch hinaus verlängert wird, steht noch nicht fest. Daratha ist in Gifhorn geblieben und koordiniert den Austausch, falls weitere THW-Kräfte in den Einsatz müssen. Von denen, die in Stolberg sind, weiß er: „Es ist nicht ganz einfach. Auf so einen Einsatz kann man sich nicht vorbereiten.“

DRK-Kreisbereitschaftsleiter Björn Knigge schildert seine Eindrücke in einem Gespräch mit der Kreisfeuerwehr Gifhorn auf Facebook. Die Lage vor Ort sei erschreckend. „Aber die Menschen, die ihre ganze Existenz verloren haben, zeigen große Dankbarkeit und Stärke“, so Knigge. Das Einsatzszenario werde alle Menschen wegen seines Ausmaßes und seiner Intensität noch lange beschäftigen.

Der DRK Kreisverband Gifhorn e. V. hilft ebenfalls vor Ort im Katastrophengebiet. Feuerwehr Pressesprecher Michael Gose... Posted by Kreisfeuerwehr Gifhorn on Sunday, July 18, 2021

Auch die Helfer bekommen Hilfe

Für das Gifhorner DRK ist noch eine Psycho-soziale-Notfall-Vorsorge-Kraft als Unterstützung für Opfer und Helfer im Einsatz. Weitere Kräfte stehen auf Abruf bereit, berichtet DRK-Pressesprecher Roland Strehmel. Der Einsatz werde vermutlich am Dienstag beendet. Die Frage, wie die Helfer mit den Eindrücken vor Ort klarkommen, sei derzeit noch schwer zu beantworten. „Jeder geht anders mit solchen Situationen um. Es ist aber auch so, dass Einsatzkräfte Eindrücke erhalten, die schwer zu verarbeiten sind. Bei Bedarf werden diese professionell vor Ort betreut“, sagt Strehmel.

Von Christian Albroscheit