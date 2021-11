Gifhorn

Und das kurz vor dem Weihnachtsfest: Das Ende des alten Post-Gebäudes an der Bahnhofstraße naht früher als vor Kurzem noch angekündigt. Für Mittwoch, 24. November, hatte die Postbank erst vor einigen Tagen offiziell das Aus verkündet. Gleichzeitig wurde mitgeteilt, dass alle weiteren Post-Dienstleistungen an diesem Standort erst einmal erhalten bleiben.

Auf AZ-Anfrage gab es dazu von der Post jedoch eine überraschende Aussage: Mit dem Ende der Postbank ende an diesem Standort auch sämtlicher Kundenverkehr. Will heißen: Auch Pakete, Briefmarken und Co. gibt es dort nicht mehr.

Alternative: Filiale an der Fallerslebener Straße

Als Alternative verweist Post-Sprecher Jens-Uwe Hogardt auf die vor wenigen Monaten eingerichtete Post-Filiale an der Fallerslebener Straße. „Die liegt nicht weit von der alten Hauptpost entfernt und hat sich schon gut eingespielt.“ Was mit der Packstation an der Bahnhofstraße geschieht, ist noch offen. Spätestens beim geplanten Abriss des Gebäudes werde die weichen müssen. Die Post werde über einen möglichen neuen Standort informieren, so Hogardt.

Das müssen Postbank-Kunden nun wissen

Postbank-Kunden können den Shop in der Fallerslebener Straße besuchen. Die nächstgelegenen Filialen der Postbank befinden sich in der Porschestraße 22-24 in Wolfsburg oder in der Friedrich-Wilhelm-Straße 3-4, in Braunschweig. Weitere Möglichkeiten zur kostenlosen Bargeldversorgung gibt es im Steinweg 9 in Gifhorn (Deutsche Bank) oder in der Braunschweiger Straße 10, in Meine (Shell).

Ergänzend dazu bieten viele Supermärkte inzwischen das sogenannte Cashback-Verfahren an, bei dem man sich beim bargeldlosen Bezahlen kostenfrei Geld auszahlen lassen kann. Diesen Service gebe es in Gifhorn unter anderem in der Filiale von Penny in der Braunschweiger Straße 33, oder in der Filiale von Rewe in der Limbergstraße 53, teilt das Unternehmen mit.

Die weiteren Pläne fürs alte Postgebäude

Damit sind die Tage des in die Jahre gekommenen Gebäudes gezählt. Die Post baut ein neues Logistikzentrum im Westerfeld. Danach wird der Investor Acribo aus Hannover damit beginnen, das Gebäude abzureißen und Pläne für eine neue gewerbliche Nutzung erarbeiten.

Von Andrea Posselt