Gifhorn

Die Gruppe CDU/SPD im Gifhorner Stadtrat will das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken. Das ist eines der zentralen Ergebnisse der gemeinsamen Haushaltsklausurtagung der Mehrheitsgruppe. Den Fraktionsvorsitzenden Thomas Reuter (CDU) und Gunter Wachholz (SPD) ist klar, dass die am Dienstag vorgestellten gemeinsamen Anträge an den Stadtrat mit Kosten verbunden sind. Aber: „Die Stadt wächst, Sicherheit kostet Geld, und Gifhorn hat zur Finanzierung Rücklagen im Haushalt. Zudem gibt es Einnahmen durch einige Maßnahmen und Einsparungen bei Folgekosten, die ohne diese Maßnahmen entstehen würden“, sagen sie.

CDU und SPD im Gifhorner Stadtrat auf einer Linie Neben dem Thema öffentliche Sicherheit und Ordnung standen noch weitere Themen auf der Tagesordnung der gemeinsamen Klausurtagung der Gruppe CDU/SPD im Gifhorner Stadtrat. Fraktionsübergreifende Arbeitskreise hatten sich unter anderem mit den Finanzen, der Stadtentwicklung und dem Wohnungsbau sowie der Geschäftsordnung des Rates befasst. Die Arbeitskreise werden auch in den kommenden Monaten weiterarbeiten. Die Fraktionsvorsitzenden Thomas Reuter (CDU) und Gunter Wachholz (SPD) sehen in dieser Art der Zusammenarbeit „keine Eintagsfliege.“ Es gebe viele Übereinstimmungen, und es wurden viele Kompromisse gefunden, erklärten beide. Es gehe um die Sache und darum, die Stadt Gifhorn voranzubringen. Weitere gemeinsame Anträge dazu sollen in den kommenden Monaten folgen. Über die derzeit vorliegenden wird am 14. März der Haushaltsausschuss beraten sowie am 28. März der Stadtrat.

Ein Kernpunkt ist der Antrag zur Einstellung von vier Verwaltungsvollzugsbeamten für den Fachbereich Ordnung, vorerst befristet auf zwei Jahre. Sie sollen – ausgestattet mit weitgehenden Befugnissen – unter anderem Demonstrationen begleiten und Verkehrskontrollen, beispielsweise Radverkehr in der Fußgängerzone, vornehmen können. Außerdem sollen sie zum Dienst in der Gifhorner Ortswehr verpflichtet werden, um so im Einsatzfall am Tage die Wehr zu verstärken.

Das ehemalige Autohaus Schlingmann: Hier kann sich die Gruppe CDU/SPD im Stadtrat ein zweites Feuerwehrhaus für Gifhorn vorstellen. Quelle: Lea Behrens

Die Feuerwehr findet sich auch in einem weiteren Antrag wieder. Die Mehrheitsgruppe beantragt, Gespräche mit dem DRK-Kreisverband als neuem Eigentümer über die Stationierung eines zweiten Gifhorner Feuerwehrhauses auf dem Gelände des ehemaligen Autohauses Schlingmann an der Braunschweiger Straße aufzunehmen. Hintergrund ist das neue Feuerschutzkonzept der Stadt. Es sagt aus, dass die Anfahrtszeiten für Einsätze in der Gifhorner Südstadt nicht optimal sind. Durch ein „Feuerwehrhaus light“, wie Reuter sagt, auf besagtem Gelände könnten sowohl diese Zeiten verkürzt als auch das vorhandene Platzangebot an der Fallersleber Straße besser genutzt werden.

Im Mittelpunkt der Sicherheitsüberlegungen steht zudem die Braunschweiger Straße und deren Umfeld. Konkret will die Mehrheitsgruppe einen Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin als Streetworker einstellen – vor allem für den „sozialen Brennpunkt“ Braunschweiger Straße. Hier gebe es im Bereich Bahnhof und Laubberg – allerdings auch an weiteren Treffpunkten wie der Flutmulde – vermehrt Jugendliche und junge Erwachsene, die Alkohol und Drogen konsumieren und diesen Konsum über Beschaffungskriminalität finanzieren. Durch Streetworking sollen sie professionelle Hilfe erhalten, um aus dieser Szene aussteigen zu können.

Überwachungskameras am Bahnhof sollen künftig Straftaten verhindern beziehungsweise zu deren Aufklärung beitragen. Allerdings: „Wir wollen nicht an der ganzen Braunschweiger Straße Kameras installieren“, macht Gunter Wachholz klar. Thomas Reuter ergänzt: „Es gibt einen engen rechtlichen Rahmen. Die Stadt Gifhorn soll prüfen, ob der erfüllt wird.“ So müsse es beispielsweise eine bestimmte Anzahl bestimmter Straftaten in einem festgelegten Zeitraum gegeben haben.

Ähnlich sei es bei den Spielhallen und Wettbüros an der Braunschweiger Straße. Auch hier gibt es vorerst nur einen Prüfauftrag für die Stadt, denn: „Es sieht gefühlt so aus, als ob die Anzahl das übersteigt, was gesetzlich zugelassen ist“, sagen die beiden Politiker. Das sei mit Blick auf negative Folgen wie Spielsucht und daraus resultierender finanzieller Probleme der Betroffenen zu prüfen.

Von Thorsten Behrens