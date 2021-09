Gifhorner Grüne unterstützen Tobias Heilmann (SPD) bei der Landratswahl

Gifhorn

Wer macht das Rennen bei der Stichwahl zum Gifhorner Landrat am Sonntag, 26. September? Amtsinhaber ist Dr. Andreas Ebel (CDU, beim ersten Wahlgang 33,98 Prozent der Stimmen) – sein Herausforderer Tobias Heilmann (SPD, 38,01 Prozent). Letzterer wird jetzt ganz offiziell von den Grünen im Landkreis Gifhorn unterstützt, das hat der Kreisvorstand laut Grünen-Sprecherin Imke Byl einstimmig beschlossen.

Dr. Arne Duncker, der im ersten Wahlgang selbst als Landratskandidat für die Grünen ins Rennen gegangen war und 11,80 Prozent der Stimmen erhalten hatte, will Heilmann seinen Wählerinnen und Wählern „mit gutem Gewissen“ empfehlen. „Ich selbst bin auf Platz drei gelandet, das war ein Achtungserfolg. Und dann bin ich gefragt worden, wen ich jetzt unterstütze“, so Dr. Duncker. Die Antwort gab er am Montag – gemeinsam mit Tobias Heilmann.

Das sind die Themen der beiden Parteien

Laut Byl habe es viele Gespräche gegeben, bei denen auch viele „Gemeinsamkeiten identifiziert wurden“. Bei diesen Gesprächen sei es um Inhalte gegangen, man habe sich auf eine Reihe von Punkten geeinigt. „Der Landkreis soll bis 2035 klimaneutral werden. Wir wollen ein Biotopverbund- sowie ein Katastrophenschutzkonzept umsetzen, eine deutliche Verbesserung des Radwegebaus erreichen, einen Mobilitätsmanager oder eine Mobilitätsmanagerin für den Landkreis einstellen, bezahlbaren Wohnraum schaffen und die Digitalisierung in den Landkreisbehörden verstärken“, nannte Dr. Duncker einige der Punkte.

Richtig konkret ausgearbeitet habe man die Themen allerdings noch nicht – denn das soll erst passieren, wenn ein dritter oder gar vierter Partner gefunden wurde, um Mehrheiten im Kreistag zu bekommen, erklärte Philipp Raulfs, Vorsitzender der Kreis-SPD.

Von einer Koalition könne man also noch nicht reden, sondern nur von einer Wahlempfehlung. In einen Koalitionsvertrag nach der Stichwahl sollen dann auch die Ideen des weiteren Partners einfließen. „Wir wollen den Wechsel nicht nur an der Kreisspitze, sondern auch im Kreistag“, ergänzte Imke Byl. Derzeit gibt es noch eine Koalition aus CDU, SPD, FDP und Unabhängigen im Kreistag, bis dieser sich im November neu bildet mit den Sitzverteilungen aus der Kommunalwahl am 12. September.

Dr. Duncker: „Wir wollen nach fünf Jahren aus der Opposition raus, wollen Anträge stellen, die nicht abgelehnt, sondern umgesetzt werden.“ Dazu reicht die Kooperation von SPD und Grünen – die es übrigens bis zur Kommunalwahl 2016 schon einmal gab – derzeit aber noch nicht. Die SPD hat 18 Sitze, die Grünen acht. Wird Heilmann Landrat, kommt seine Stimme dazu – dann sind es 27. Es braucht aber 30 Sitze für eine stabile Mehrheit im Kreistag mit seinen insgesamt 58 Sitzen und damit – mindestens – einen weiteren Partner.

Wer weiterer Koalitionspartner sein könnte, bleibt noch offen

Wer das sein könne, ließen sowohl Byl und Dr. Duncker als auch Heilmann und Raulfs am Montag offen. Die CDU mit ihren 18 Sitzen dürfte angesichts des angestrebten Wechsels nicht in Frage kommen, die AfD mit ihren fünf Sitzen ist laut Heilmann grundsätzlich raus. Ansonsten sind im Kreistag noch die FDP und die Unabhängigen mit jeweils drei Sitzen sowie die Linke, die Partei und die BIG mit jeweils einem Sitz vertreten.

Eine Wahlempfehlung zugunsten des SPD-Landratskandidaten Tobias Heilmann hat auch der parteilose Dr. Detlef Eichner abgegeben, die AfD wartet ab, bis jemand auf sie zukommt.

Von Thorsten Behrens