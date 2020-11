Ja zu einer Bebauungsplan-Änderung, um baurechtliche Altlasten zu heilen: Darum geht’s am Montag im Ratssaal. Im Mittelpunkt steht das Golfclub-Areal am Wilscher Weg. Dort will die Stadt mit Politik-Unterstützung für die Zukunft Rechtssicherheit schaffen. Hinter den Kulissen gibt’s Zoff.