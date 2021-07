Gifhorn

Wissen Sie noch? Nach den großen Ferien hieß es in der Schule: Was war denn dein schönstes Urlaubserlebnis? Meistens gab es so viele Themen zur Auswahl, dass mir die Entscheidung schwer fiel. Für die gerade hinter mir liegenden Urlaubswochen hatte ich keine großen Pläne.

Mein Mann musste arbeiten, und ich hatte Zeit zum Lesen, Spazierengehen und Schwimmen. Nun ist es ja wegen Corona noch so, dass Letzteres nicht ganz so spontan möglich ist. Für das Freibad, das ich mir ausgesucht hatte, musste ich im Vorfeld online ein Ticket kaufen und auch schon die Zeit meines Besuchs definieren.

Als die Zeit gekommen war, regnete es bei 16 Grad Celsius. Das Schlimmste war allerdings der Weg von der Umkleide ins Wasser. Dort war es warm, und ich hatte das große Becken fast für mich alleine. Das war schön!

Von Christina Rudert