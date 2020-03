Gifhorner Glasermeister baut Spuckschutz

Gifhorn

Trotz geltendem Kontaktverbot sind viele Gifhorner aktuell aus beruflichen Gründen Menschen relativ nah. Für Ärzte, Pflegedienste, Taxifahrer, Mitarbeiter in Bäckereien und Supermärkten ist es schwer, sich vor einer Corona-Infektion zu schützen. Hilfe bietet da ein großflächiger Spuckschutz. Den baut die Firma Glasbau Lehner gerade im Akkord für viele heimische Betriebe.

Transparente Plastikwände

Seit Jahren stelle er für Bäckereien eine Art Hygieneschutz her, so Marco Lehner. So war vor Tagen schnell der Entschluss gefasst, dieses Können nun in der Krise in die Waagschale zu werfen und alle Kraft in den Bau von stabilen, transparenten Plastikwänden zu stecken. „Das ist unser Beitrag, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet.“ Klar, über leere Auftragsbücher muss er sich gerade nicht beklagen. „Wer weiß, wie lange wir noch arbeiten können.“

An der Decke installiert

Aber aktuell geben alle Gas, um möglichst viele Anfragen schnell abzuarbeiten. „Wenn wir morgens den Auftrag bekommen, ist im Regelfall abends der Schutz eingebaut.“ Die Konstruktionen sind so, dass sie an der Decke installiert werden. Er selbst sei dabei mit vor Ort. An den eigenen Infektionsschutz muss Lehner da auch denken.

Ein Dankeschön vom Chef

In der Werkstatt bauen drei Mitarbeiter die Maßanfertigungen zusammen. Ein zweiter Trupp installiert in Praxen und Läden das fertige Teil. „Und man sieht vor Ort, wie es wirkt.“ Material bekommt Lehner im Großmarkt noch genug. „Die Mitarbeiter ziehen toll mit. Wir sind ja in der glücklichen Lage, noch arbeiten zu können“, so Lehner, der als Dankeschön schon einmal Mittagessen und einen Obstkorb springen lässt. Bei Facebook postet der Glasbauer regelmäßig den Stand des Spuckschutzbaus. „Die Resonanz ist super. Viele halten das für eine gute Sache.“

Von Andrea Posselt