Frischer Wind in Gifhorns Nicolaihof: In dem Gebäudekomplex im Norden der Stadt gibt es ein neues Gastronomie-Angebot: den Imbiss „Al Sesam“. Ein gebürtiger Libanese nutzt ein Ladenlokal, in dem früher ein Burger-Imbiss untergebracht war, um Spezialitäten aus seiner Heimat zu servieren. Was ist genau geplant und wann geht’s los?