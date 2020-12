Gifhorner Gastronom und Geschäftsführerin eines Clubs wegen Steuerhinterziehung angeklagt

Gifhorn/Hildesheim

Sie hatte ihren Namen hergegeben und war offiziell Geschäftsführerin eines Nachtclubs in Wolfsburg. Das brachte die 42-Jährige aus der Gemeinde Calberlah vor das Amtsgericht Hildesheim. Angeklagt war sie wegen Steuerhinterziehung.

Die Strohfrau soll billigend in Kauf genommen haben, dass ein Bekannter, der tatsächlich den Nachtclub führte, Einnahmen nicht oder nur in Bruchteilen in Steuererklärungen angegeben hatte. Und das im großen Umfang, da ist sich die Staatsanwaltschaft Hildesheim sicher. Von 2011 bis 2013 soll den Steuerbehörden ein Schaden von mehr als 330 000 Euro entstanden sein.

Angeklagte hat Angst vor ihrem ehemaligen Geschäftspartner

Die Staatsanwaltschaft hatte geplant, den tatsächlichen Betreiber des Nachtclubs gesondert zu verfolgen. Wegen einer einheitlichen Beweisaufnahme hält sie es allerdings für sinnvoll, doch beide Verfahren zu verbinden. Dies sah das Gericht auch so und setzte deshalb das Verfahren am Donnerstag aus. Die 42-jährige Angeklagte hat jetzt Angst vor ihrem ehemaligen Geschäftspartner und war über die Entscheidung nicht besonders glücklich. „Ein persönliches Aufeinandertreffen ist nicht vermeidbar“, sagte Richter Jürgen Pompe. Zu einem späteren Zeitpunkt wird das Verfahren neu angesetzt.

Wegen Steuerhinterziehung stand Donnerstag auch ein ehemaliger Restaurantbesitzer aus Gifhorn vor Richter Pompe. Der 60-Jährige soll von 2011 bis 2014 als Geschäftsführer eines Restaurants mehr als 296 000 Euro an Steuern hinterzogen haben. Ihm wird vorgeworfen, falsche Angaben zu Umsatz-, Einkommen- und Gewerbesteuer gemacht zu haben. „Ich habe immer nur gekocht“, gab der 60-Jährige vor Gericht an. So gut wie er das wusste, habe er die Unterlagen bei seinem Steuerberater eingereicht. Von manipulierten Kassen will er nichts gewusst haben.

Der Gastronom lebt mittlerweile von Sozialleistungen

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im massiven Umfang an den Kassen vorbei seine Gerichte verkauft zu haben. Mittlerweile läuft ein Insolvenzverfahren. Der 60-Jährige lebt deshalb von Sozialleistungen. Auch gegen seinen Sohn, der ein Restaurant in Wolfsburg betreibt, wird wegen Steuerhinterziehung ermittelt.

Der 60-Jährige räumte die Taten ein und wurde wegen Steuerhinterziehung in zwölf Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf drei Jahre Bewährung verurteilt. Außerdem erhält er einen Bewährungshelfer und muss eine Geldstrafe in Höhe von 1 500 Euro zahlen. „Ihr großes Plus war ihr Geständnis“, sagte Richter Pompe nach knapp eineinhalbstündiger Verhandlung. Hätte er die Taten nicht eingeräumt, wäre bei der Höhe des Steuerschadens sicher keine Bewährungsstrafe herausgekommen, so der Richter. Da alle Beteiligten auf Rechtsmittel verzichteten, ist das Urteil bereits rechtskräftig.

