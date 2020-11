Gifhorn

An der Gifhorner Fritz-Reuter-Realschule ist am Donnerstag der Unterricht ausgefallen. Grund war ein Heizungsschaden.

Laut Mitteilung der Stadt Gifhorn war in einer der Hauptleitungen zu den Klassentrakten durch ein Loch an einem Abzweig Heizungswasser ausgetreten. Die Leitungen sind in einem Bodenkanal unter dem Fußboden verlegt eingebaut. Die entsprechende Stelle sei mittlerweile geöffnet und die undichte Stelle repariert worden, berichtet Stadtsprecherin Annette Siemer.

Am Freitag wieder Unterricht

Die Heizungsanlage werde im Laufe des Donnerstags wieder in Betrieb genommen, so dass am Freitag wieder regulär Unterricht stattfinden kann.

Die rund 430 Schüler und ihre Eltern sind bereits am Mittwochabend von der Schulleitung über den Unterrichtsausfall informiert worden und haben auf elektronischem Weg Aufgaben für das eintägige Homeschooling zur Verfügung gestellt bekommen.

Von Christian Albroscheit