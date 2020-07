Gifhorn

Ursprünglich sollte der Startschuss für die Sanierung der Sporthalle in Gifhorns Flutmulde schon längst gefallen sein. Jetzt geht’s vermutlich erst im Spätsommer los. Die Stadt will die mehr als 40 Jahre alte Halle für fast sechs Millionen Euro auf Vordermann bringen lassen. Eine Zusage für eine Förderung vom Land liegt noch nicht vor.

Erneuert werden sollen unter anderem alle Fenster und Türen. Auch die Dachabdichtung sowie Sanierung der Teile des Dachtragwerkes stehen auf der Liste. Außerdem ist geplant, die Halle barrierefrei umzubauen und die Bereiche der Geräteräume zu vergrößern.

Anzeige

Vier Gewerke ausgeschrieben

„Die ersten vier Gewerke sind bereits ausgeschrieben“, berichtet Stadt-Sprecherin Annette Siemer. Die Ermächtigung zur Auftragserteilung werde nun im Verwaltungsausschuss am 9. Juli behandelt. „Parallel dazu versucht die Verwaltung in den kommenden Tagen die Genehmigung eines vorzeitigen Maßnahmenbeginnes beim Fördergeber – dem Land Niedersachsen – zu erwirken“, hofft Siemer auf ein positives Signal aus Hannover.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Tribüne wird modernisiert

Bei der Hallen-Sanierung geht’s auch um die Modernisierung von Tribüne, Regieraum, Lehrer- und Sportlerumkleiden, Sanitärbereich, Anbau sowie Besucher-WC. Zudem sieht die Dachsanierung des Nebengebäudes eine komplett neue Dacheindeckung und -dämmung sowie die Erneuerung der Regenentwässerung vor. Eine weitere Großbaustelle des Sanierungsprojekts ist die Erneuerung von Elektro- und Heizungstechnik. Auch der mehr als 40 Jahre alte Sportboden, bei dem es immer wieder zu Absackungen gekommen ist, muss raus. Ebenso geht es um eine Verbesserung der Be- und Entlüftung.

Großprojekt Sporthalle Flutmulde: Auch Boden und Tribüne sollen erneuert werden. Der Startschuss der Modernisierungsarbeiten hängt von einer Förderzusage des Landes ab. Quelle: Sebastian Preuß (Archiv)

Terminkette hängt am Land

Ohne den Zuschuss aus der Landeskasse könnte die Stadt das Flutmulden-Projekt nicht stemmen. „Durch Corona ist der Abgabezeitraum für den Förderantrag verlängert worden. Somit konnte bisher noch keine Förderzusage erteilt werden“, erläutert Siemer. Erst nach dieser Zusage kann der Auftrag erteilt werden“, rechnet Siemer mit einem Beginn der Arbeiten im August oder September. „Die Terminkette hängt somit maßgeblich an der Zusage des Landes bezüglich des vorzeitigen Maßnahmenbeginns“, so Siemer. „Bis dahin kann und wird die Halle weiter genutzt“, fügt die Sprecherin der Stadt an.

Die Sanierung der großen Halle ist allerdings nicht in wenigen Wochen zu schaffen. Die Wiederinbetriebnahme der Halle, die auch von vielen Vereinen und Schulen genutzt wird, ist spätestens zwölf Monate nach Baubeginn vorgesehen, so Stadt-Sprecherin Annette Siemer. Als Fachbereichsleiter Karsten Moritz der Politik das Projekt im Dezember 2019 im Detail vorstellte, war die Verwaltung noch von einer Inbetriebnahme zum 5. Februar 2021 ausgegangen – daraus wird definitiv nichts.

Von Uwe Stadtlich