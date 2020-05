Fitnessstudios wieder offen: Frohe Sportler, Sorgen vor dem Rückfall

Gifhorn

Seit Montag dürfen im Landkreis Gifhorn die Fitnessstudios wieder öffnen. Die Auflagen sind hoch, so hoch, dass sich etwa Werner Schuster, Betreiber der Agil-Studios in Ahnsen und Gifhorn, dazu entschied, erst am Mittwoch zu öffnen. Die AZ schaute am ersten Tag vorbei.

„Im Notfall sind wir konsequent“

„Ach, Wasser ist jetzt gesperrt“, Petra Hoyer gehört zu einen der ersten Kunden, die wieder an den Geräten des Studios im Heidland. Dass das nur unter Auflagen geht - macht nichts. „Das müssen wir im Moment in Kauf nehmen“, sagt sie pragmatisch und packt schon wieder an der nächsten Station an. Die wird nach jeder Nutzung penibel von Personal desinfiziert. Der Zirkel ist so abgemessen, Geräte neu gerückt worden, dass nicht nur der geforderte Mindestabstand von zwei Metern eingehalten wird. „Bei uns sind es drei Meter“, berichtet Studioleiterin Anita Karst. Maxime von Geschäftsführer Werner Schuster: „Mehr Sicherheit bieten als notwendig.“ Kunden sollen sich rundum sicher fühlen in Corona-Zeiten. Sogar die Kugelschreiber, die zum Ausfüllen des Meldebogens bereit stehen, werden nach einmaliger Nutzung aussortiert. Wert legt Agil auch auf das Mitbringen eines großen Handtuchs. Kunden wurden darüber vorab informiert. „Da sind wir im Notfall konsequent, falls jemand kein Handtuch hat.“

Zur Galerie Mehr als zwei Monate hat Corona den Betrieb der Fitnessstudios im Landkreis Gifhorn lahmgelegt. Die AZ schaute nach, wie nun der Neustart läuft.

Wie viel Arbeit im gesamten Umbau steckt? Anita Karst lacht: „Viele, viele Stunden.“ Aber dann winkt sie schon wieder ab. Um den Aufwand geht es ihr nicht. „Ich bin froh, dass es wieder los geht.“ Flächen und Handgriffe sind mit Spezialdesinfektion behandelt und markiert. „So etwas gibt Sicherheit“, sagt die Studioleiterin. Für den aktuell still gelegten Wasserspender gibt es gleich nebenan kostengünstigen Ersatz in Form von Flaschen.

Ungewohnt sind noch für alle die neuen Laufwege - ein Teil der Tennishalle dient als provisorische Herren-Umkleide, das Studio ein Einbahnstraßensystem fürs Raus und Rein. Anita Karst erklärt jedem Neuankömmling die neuen Gegebenheiten. Ein Ehepaar mit Mundschutz kommt durch die Eingangstür – in Straßenkleidung. „Wir wollen erst einmal gucken, wie es jetzt hier aussieht.“ Die Studioleiterin erklärt die neuen Abläufe. Dann will das Paar gehen. „Puh, die Masken...“ Anita Karst klärt auf: „Beim Training brauchen Sie keine Maske tragen.“

Andere wie Peter Buss sind da entschiedener und sind gleich am ersten Tag in Sportkleidung zum Training gekommen. „Sport ist mein Leben“, so Buss. Desinfektion der Hände, Tragen von Mundschutz bis zum Beginn des Trainings, Ausfüllen des Meldebogens bei Ein- und Ausgang haben ihn nicht gehindert. Auch nicht Dirk Paulsen, der die mehrwöchige Trainingspause mit Sportübungen auf der Terrasse überbrückte. „Aber jetzt wieder hier zu sein, ist wunderbar.“

Sorge vor dem Rückfall

Mit Blick auf die ersten Sportler ist Schuster erleichtert. Er hatte mit einem verhaltenen Start gerechnet. Er ist mit Studios in anderen Bundesländern in Kontakt. „Zu Beginn kommen erst einmal 20 bis 30 Prozent, das steigert sich.“ Er hofft, dass alles gut geht im Fitnessbereich. „Einen Rückfall mit Schließungen wird die Branche nicht verkraften“, so Schuster. Und auch einige der Kunden nicht. Viele der ersten Kunden sind im Rahmen des Reha-Sports auf offene Fitnessstudios angewiesen. Der wochenlange Stillstand habe manchem gesundheitlich geschadet. „Die werden ein halbes Jahr wieder für den Muskelaufbau brauchen.“

