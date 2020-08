Gifhorn

Diese Lebensgeschichte ist auf dem Weg, ganz großes Kino zu werden: Gerade einmal 28 Jahre jung, hat es die gebürtige Gifhornerin Vanessa Donelly bis in den Kino-Olymp geschafft – als Filmmusik-Komponistin. Gerade fiebert sie dem Kinostart von Angelo dei muri (The Angel in the wall) entgegen. In dem spielt kein Geringerer als der französische Star-Schauspieler und Komiker Pierre Richard die Hauptrolle. Wie es dazu kam? Das erzählt sie bei einem Besuch in ihrem hauseigenen Tonstudio, in dem sie bald auch zwei Gifhorner Mädchen einen Traum erfüllen möchte.

Filmmusikerin: Welches Gifhorner Mädchen möchte im Tonstudio singen? Die Gifhorner Filmmusik-Schreiberin Vanessa Donelly möchte junge Sangestalente aus Gifhorn fördern. Gesucht sind zwei Mädchen im Alter von etwa zehn Jahren, die jeweils einen Song singen. Diese sind im Vorfeld des geplanten Kinofilms „Mia and me“ entstanden. Komponiert sind die Songs von Vanessa Donelly, sie hat sie auch selbst gesungen. „Aber wenn das jetzt noch ein Mädchen singt, dann wäre das großartig“, sagt sie beim Vorspielen. Ein Song kommt poppig-flippig daher, der andere ist etwas getragener im Musical-Stil. Was ist zu tun? Die Mädchen nehmen einfach ein kleines Gesangsstück ihrer Wahl als Video auf und senden das per Email an donelly@mail.de. Einsendeschluss ist am 1. September. Wichtig: Kontaktdaten genau angeben und am besten eine Einverständniserklärung der Eltern, dass Video- und Tonaufnahmen erlaubt sind. Entdeckt die Filmmusik-Produzentin ein Talent, geht’s dann in ihr hauseigenes Tonstudio. Exakt lässt sich nicht bestimmen, wie lange die Aufnahme dauert. „Es dürften etwa zwei bis drei Stunden sein“, so Vanessa Donelly. Die eingespielten Songs sollen später auf dem Youtube-Kanal von Donelly Records laufen. „Das ist eine schöne Möglichkeit, im Tonstudio Erfahrung zu sammeln“, macht die Musikern allen jungen Talenten Mut, mitzumachen.

Von Glamour und Stars und Sternchen keine Spur. Vanessa Donelly trägt Töchterchen Colleen (1) auf dem Arm, als sie mit strahlenden Augen die Tür öffnet. Entspannt erzählt sie über ihren Lebensweg, als wäre es das Normalste der Welt, bespaßt nebenbei das fröhlich-gechillte Kind. Abi am OHG, Musikstudium in Hannover mit Hauptfächern Klavier und Orchesterbegleitung. Ach ja, und weil ihr eben schon immer klar gewesen sei, dass sie Komponistin werden will, schlug sie die Filmmusik-Richtung ein.

2017 dann das erste eigene Tonstudio in Gifhorn. Ein Film mit Pierre Richard läuft einem da ja nicht unbedingt über den Weg. Vanessa Donelly lacht. „Es ist einfach viel Klinken putzen.“ In München hatte sie Gelegenheit, dem renommierten Filmmusiker Randall Meyers („Sofies Welt“) über die Schulter zu schauen. Einige Male klopfte sie bei Alexander Hempel, „der Top-Agent für Filmmusik“, an – vergeblich. Bis Anfang 2020. Da nämlich hatte die 28-Jährige übers Prinzip Klinken putzen inzwischen engen Kontakt zu den Filmemacher-Größen Peter Zeitlinger und Werner Herzog. Und den Auftrag, die Musik zum Kinofilm mit Pierre Richard zu machen. Da biss auch der Agent an. Auch ein kleiner Verdienst der süßen Colleen. „Wer so einen Film mit einem kleinen Baby schafft, der schafft alles“, erinnert sich die Gifhornerin lachend an die Begründung der Zusage.

Zur Galerie Erst 28 Jahre jung und schon so erfolgreich mit ihrem Musiktalent: Die Gifhornerin Vanessa Donelly komponiert inzwischen auch hochkarätig besetzte Kinofilme.

Und was sie alles schafft: Nach dem Schneeballprinzip geht’s weiter. Seit Februar fliegt sie einmal pro Woche zur renommierten Book Music and Lyrics. Wegen Corona ist dort Zwangspause angesagt. Aber Stillstand gibt es nicht bei der 28-Jährigen. Im heimischen Tonstudio können Gifhorner Karaoke-Aufnahmen machen. Und dann steht da noch der nächste Film mit Silvia Zeitlinger an. Der Teaser ist gerade fertig.

Filmmusik ist Tüftelarbeit, bei der es um Sekunden geht, für die sie aber nur maximal sechs Wochen Zeit hat, um im Tonstudio etwa mit Sängern Sequenzen aufzunehmen, Geräusche und Instrumente rein zu mischen. Einen Kinofilm etwa, den hat sie schon „einige hunderte Male gesehen“, ehe er fertig ist. Ihre eigenen Musikvorlieben stehen da hinten an. Die Regie gibt vor, wie Szenen untermalt werden sollen.

Den eigenen Sound im Kino hören – „Wahnsinn“

Auf den Kinostart von „ Angelo dei Muri“ freut sie sich schon. „Im Kino dann mit dem eigenen Sound beschallt werden, unglaublich.“ Wohin führt der Weg noch? Träume und Ziele hat sie, aber das bleibt noch ein Geheimnis. „Ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell dahin komme, wo ich jetzt bin. Wahnsinn!“

Von Andrea Posselt