Gifhorner Experten geben Tipps: So entsorgt man sein Poolwasser richtig

Gifhorn

Auch wenn der Sommer sich in den vergangenen Wochen immer mehr verabschiedete: Es gab immer noch so warme Tage, dass der Pool in vielen Gärten noch einmal genutzt werden konnte, bevor das Wasser abgelassen und der Pool winterfest gemacht oder abgebaut und verstaut wird. Doch so mancher Herr einer eigenen kleinen Schwimmoase im Garten steht jetzt vor der Frage: Wohin mit dem „ausgedienten“ Wasser, vor allem wenn es gechlort ist?

Für Andreas Schmidt, Geschäftsführer des Gifhorner Wasserverbandes, lässt sich die Frage grundsätzlich schnell und einfach beantworten. „Aus Sicht des Verbandes ist das Einleiten von gechlortem Poolwasser in die Kanalisation kein Problem. Voraussetzung ist allerdings, dass das eingeleitete Wasser vorher über den Hauswasserzähler und nicht über den Gartenzähler gelaufen ist, ansonsten würde das Abwasser ja nicht bezahlt.“

Kein Blumengießen mit Poolwasser

Soll heißen: Wer im Geschäftsbereich des Gifhorner Wasserverbandes Wasser aus dem Hahn nimmt, welches ausschließlich zur Gartenbewässerung genutzt wird und somit im Garten versickert, muss keine Schmutzwassergebühren zahlen beziehungsweise ihm werden auf Antrag diese Gebühren erstattet. Dafür muss aber ein separater Zähler installiert worden sein. Also schnell einen Gartenzähler beantragen und künftig den Pool darüber befüllen, um die Abwassergebühren zu sparen? Und anschließend das Wasser im Garten zum Blumengießen verwenden?

„Nein. Eine Poolbefüllung über den Gartenwasserzähler ist nicht erlaubt. Laut der unteren Wasserbehörde des Landkreises Gifhorn handelt es sich beim Poolwasser um einleitungspflichtiges Abwasser“, lautet die klare Antwort des Wasserverbandes. Also kein Blumengießen mit Poolwasser. Auch nicht mit ungechlortem Wasser aus dem Kinderplanschbecken.

Das hat auch gute Gründe: In der Regel geben Poolbesitzer Chlor oder Biozide gegen Algen hinzu, damit das Wasser möglichst lange seine Badequalität behält. Darüber hinaus können auch im ungechlorten Poolwasser Spuren von Pflegeprodukten gelöst sein – beispielsweise Sonnencreme oder Seife. „Biozide töten Pilze, Algen und Bakterien. Auch im Boden, wenn das Wasser in den Garten läuft. Diese wiederum sind Nahrungsgrundlage für andere Tiere wie Asseln oder Regenwürmer, die zur Fruchtbarkeit des Bodens beitragen, und sie versorgen viele Pflanzen mit lebenswichtigen Nährstoffen“, heißt es dazu vom Nabu.

Wasser aus Kinderplanschbecken enthält normalerweise keine Zusätze: Trotzdem darf es nicht unbedingt versickern. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Poolwasser gilt also als Schmutzwasser und muss über die Kanalisation entsorgt werden. Das funktioniert über einen Schlauch und eine Pumpe in der Regel ganz gut. Und wer keinen Gartenzähler hat, mit dem er seinen Pool unerlaubt befüllt, bezahlt die Entsorgung ja schließlich auch mit – in dem Moment, in dem das Wasser in den Pool eingelassen wird, summiert sich zur Frischwasser- auch die Schmutzwassergebühr.

Tipp: Naturnahen Schwimmteich anlegen

Der Nabu geht sogar noch einen Schritt weiter – und bittet darum, im günstigsten Fall keine chemischen Badezusätze zu verwenden. Zudem erinnern die Naturschützer daran, dass nicht mehr benötigte Schwimmbadchemikalien als Problemabfall bei den entsprechenden Sammelstellen abzugeben sind. Diplom-Biologe Florian Preusse, Vorsitzender des Gifhorner Nabu-Kreisverbandes, hat außerdem einen Tipp, der vielleicht für manchen Gartenbesitzer eine Alternative zum Pool darstellen könnte: „Bei passendem Grundstück würde ich anregen, einen naturnahen Schwimmteich als Alternative in Betracht zu ziehen. Dieser bietet Platz für Mensch und Natur im eigenen Garten.“

Von Thorsten Behrens