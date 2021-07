Gifhorner „Erlebnissommer 2021“: Günstige Karten bei der AZ heiß begehrt

Gifhorn

Da war gleich morgens Schlangestehen angesagt: Schon bevor die Konzertkasse im Hause der Aller-Zeitung am Montag öffnete, hatte sich eine lange Schlange gebildet. Viele Gifhorner und Gifhornerinnen waren schon früh auf den Beinen, um einige der vergünstigten Tickets für den „Erlebnissommer 2021“ unserer Wochenendzeitung „Hallo Gifhorn“ zu bekommen. Fast bis zum Schillerplatz reichte die Schlange. Am heutigen Dienstag geht der Verkauf weiter.

50 Prozent Rabatt auf Eintrittskarten beliebter Freizeit-Einrichtungen in der Region: Nach den Erfahrungen der Vorjahre hatte die Konzertkasse extra ihre Öffnungszeiten am Montag verlängert. Das war auch gut so, denn diesen Sommerspaß wollte sich Gifhorn nicht entgehen lassen. Endlich wieder raus und spannende Freizeitabenteuer mit der ganzen Familie erleben: Der Andrang war groß. Immerhin bieten die Karten, was der Name der Aktion verspricht – Action, Spaß und besondere Erlebnisse, und das in den meisten Fällen auch noch zu vergünstigten Preisen, die die Familienkasse schonen.

"Erlebnissommer 2021": Viel Spaß für wenig heißt es wieder bei der Aktion, bei der es vergünstigte Tickets für beliebte Ausflugsziele in der Region gibt. Quelle: Archiv

Das SeaLife in Hannover oder das Rastiland in Salzhemmendorf für die Hälfte des regulären Eintrittspreises besuchen oder einen Ferientag in der Westernstadt Pullman City im Harz verbringen, der sonst doppelt so teuer wäre – Spaß haben und dabei auch noch eine Menge Eintrittsgelder sparen und/oder von besonderen Angeboten profitieren, das bieten im Rahmen des „Erlebnissommers“ die folgenden Partner an: Hasseröder Burghotel, Otter-Zentrum Hankensbüttel, Wildpark Lüneburger Heide, Filmtierpark Eschede, Rastiland, BaumSchwebeBahn Bad Harzburg, Pullman City, Wildpark Müden, Escape-City Wolfsburg und das SeaLife Hannover.

Allerdings: Eine ganze Reihe Angebote waren am Montag schnell ausverkauft. „Für das Hasseröder Burghotel, die BaumSchwebeBahn Bad Harzburg, Pullman City im Harz sowie die Escape-Gutscheine für 100 Euro sind alle weg“, sagt Cindy Witt von der Konzertkasse. Sehr wenig Karten gibt es noch vom Filmtierpark Eschede und für die Okerseeschifffahrt. Auch Kinderkarten für den Wildtierpark Lüneburger Heide sowie Escape-Gutscheine für 70 Euro sind nur noch wenige erhältlich.

Eine Vorbestellung oder Reservierung ist nicht möglich, der Verkauf erfolgt ausschließlich in der AZ-Konzertkasse und nur solange der Vorrat reicht (die Anzahl der Tickets ist limitiert). Die AZ-Konzertkasse im Steinweg 73 in Gifhorn, Tel. (0 53 71) 80 81 36, ist für den „Erlebnissommer“-Kartenverkauf unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln am Dienstag zu den derzeit gültigen Öffnungszeiten (montags bis freitags von 10 bis 13.30 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr) geöffnet. Pro Käufer werden maximal vier vergünstigte Tickets je Ausflugsziel abgegeben, damit möglichst viele Familien vom „Erlebnissommer 2021“ profitieren können.

Von der AZ-Redaktion