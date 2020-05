Einkaufen in Corona-Zeiten: Gifhorns Läden fahren langsam wieder hoch

Gifhorn

Gifhorns Läden sind wieder geöffnet. Der große Ansturm auf die Geschäfte in der Fußgängerzone ist bisher jedoch ausgeblieben. Die Kundinnen und Kunden reagieren verhalten. Aber der Handel ist optimistisch.

„Von einer Komplettschließung wieder in einen Öffnungsmodus mit geänderten Bedingungen schalten – die Kundschaft muss sich erst einmal darauf einstellen“, sagt Fritz Becker, Senior-Chef des Modenhauses Becker. Die Lage ist schwierig. Drei Eingänge, voneinander getrennte Verkaufsflächen und Mundschutz-Pflicht: Becker kann verstehen, dass es auch in seinem Haus für die Kundschaft nicht einfach ist, mit den geänderten Bedingungen umzugehen. „Es ist aktuell schwer vorhersehbar, wie hoch die Kundenfrequenz ist und wie viel Personal an Bord sein muss“, spricht Becker von einer Gratwanderung. „Jeder Tag bringt neue Erfahrungen“, sagt er und ist dennoch optimistisch, gut durch die Krise zu kommen. „Der Samstag hat bereits relevante Umsätze gebracht.“

Anzeige

Eine „leise Wiedereröffnung“

Kaufhaus Schütte ist erst seit Samstag wieder offen. Schütte-Chef und City-Gemeinschaft-Vorsitzender Udo von Ey spricht von einer „leisen Wiedereröffnung“. „Das ist auch richtig so, denn Corona bleibt weiterhin gefährlich“, steht für ihn fest. Die Kundschaft freue sich darüber, dass nun auch Teilflächen von Schütte wieder erreichbar seien. „Über einen Eingang geht’s zu Haushaltswaren und Geschenken, über den Haupteingang zum Spielzeug, Anglerzubehör wird über die Warenannahme verkauft“, nennt der Schütte-Chef Details. Das Obergeschoss sei dicht.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Unter den gegebenen Umständen war der Samstag gut, einen Ansturm hat es nicht gegeben und es wird noch eine ganze Zeit dauern, bis die Umsätze wieder auf Vorjahresniveau liegen“, steht für den Schütte-Chef fest. Schritt für Schritt zurück zur Normalität: Udo von Ey glaubt daran und hat festgestellt, dass es sich gerade in der Krise die Menschen daheim gemütlich machen. „Im April wurden bei uns viele hochwertige Grills verkauft.“

Gesunde Basis

Der CGG-Chef ist davon überzeugt, dass die meisten Geschäfte in der Innenstadt Corona und die Folgen überstehen. „Wir haben eine gesunde Basis und werden die Weichen richtig stellen“, so von Ey. Auf dem Wunschzettel der Geschäftsleute stehe jedoch die Öffnung der Gastronomie: „Eine Innenstadt ohne Gastronomie funktioniert nicht“, bringt es von Ey auf den Punkt.

Weiterhin dicht ist Gifhorns Ceka-Kaufhaus. „Ceka hat mehrere Standorte im ganzen Norden und bewirbt Waren per Beilage zentral“, nennt Warenhaus-Leiter Michael Metz den Grund für den weiter andauernden Shutdown. Da alle Häuser räumlich anders gestaltet seien, wäre eine Teilöffnung von Flächen kompliziert gewesen. Metz hofft darauf, bald wieder ganz aufmachen zu können. „Vielleicht gibt’s schon Mittwoch eine positive Entscheidung.“

Es läuft langsam an

Auch die kleinen Läden in der Fußgängerzone sind geöffnet. „Es läuft langsam wieder an“, freut sich Culinari-Chefin Brigitte Kotulla darüber, wieder Kundschaft bedienen zu können. „Für uns war es ein guter Start – auch wenn die Kundinnen und Kunden derzeit noch etwas verhalten reagieren“, hat Kotulla keinen Zweifel daran, dass schon bald weitere Schritte in Richtung Normalität folgen werden.

Optimistisch ist auch Manuela Henning, Chefin des erst im März eröffneten Mode-Geschäftes „Ela’s Art“. „Ich bin überglücklich, dass es nun wieder losgeht“, strahlt die 37-Jährige, die eine besonders schwierige Situation zu meistern hatte. Kurz nach der Neuöffnung kam der Corona-Shutdown – doch jetzt geht’s weiter. „Die Kundschaft kommt, ich habe auch schon wieder neue Ware bekommen“, sagt die Gamsenerin – sie hat den Optimismus nicht verloren.

Von Uwe Stadtlich