Barsinghausen

Hinter Marco und Melanie H. liegen aufreibende Wochen. Lange Zeit sah es so aus, als müsse das Ehepaar aus dem Raum Gifhorn den Genuss eines Brötchens in der Fußgängerzone von Barsinghausen Anfang November vergangenen Jahres teuer bezahlen. Zwei Bußgeldbescheide von der Region Hannover über jeweils 178,50 Euro wegen eines angeblichen Maskenverstoßes flatterten Familie H. zwischenzeitlich ins Haus. Zuvor hatte das Ehepaar bereits mit dem Barsinghäuser Ordnungsamt einen längeren Schriftwechsel über den angeblichen Regelverstoß geführt. Denn manche Regeln waren zu Beginn des herbstlichen Teil-Lockdowns offenbar noch gar nicht exakt ausformuliert, wie das Ehepaar erfahren musste.

Ende vergangener Woche hatten die Einsprüche des Ehepaars gegen die Bußgeldbescheide letztlich Erfolg. Die beiden erfuhren, dass die Region die Verfahren gegen sie eingestellt habe. Zuvor allerdings hatten sich Marco und Melanie H. zwischenzeitlich lange gefühlt, als wolle jemand einen schlechten Scherz mit ihnen treiben, wie der Familienvater berichtet.

Ordnungsamt nimmt Personalien auf

Alles hatte am 6. November begonnen: Das Ehepaar H., das in Barsinghausen aufgewachsen ist, war an diesem Tag zu Besuch in der alten Heimat. In der Fußgängerzone kauften die beiden zwei belegte Brötchen und ließen sich auf den Sitzbänken am Europaplatz nieder, um die Brötchen zu verspeisen. Zwei Mitarbeiter des Barsinghäuser Ordnungsamtes nahmen allerdings wenig später die Personalien des Ehepaars auf. Die Bediensteten warfen den beiden vor, gegen die aktuellen Corona-Regeln verstoßen zu haben – unter ausdrücklichem Hinweis auf einen Zeitungsbericht von jenem Tag.

In dem Bericht ging es darum, wie die Polizei die Maskenpflicht in der örtlichen Fußgängerzone durchzusetzen und Verstöße zu ahnden gedenke. Ein Verstoß bestehe allerdings nicht, wenn jemand beim Essen eine Sitzmöglichkeit habe, hatte die Polizei da noch ausdrücklich betont.

Regeln erst später konkretisiert

Unter Verweis auf den Bericht baten Marco und Melanie H. zwei Tage später in einem Schreiben an das Barsinghäuser Ordnungsamt darum, das Verfahren einzustellen – allerdings ohne Erfolg. Noch in derselben Woche aber konkretisierte die Region Hannover ausdrücklich die Regeln, wonach nun auch „Essen, Trinken und Rauchen im Sitzen“ in gekennzeichneten Bereichen der Fußgängerzonen nicht mehr gestattet seien.

Nach einer weiteren E-Mail an das Barsinghäuser Ordnungsamt erhielt das Ehepaar die Antwort, dass der Vorgang bereits an die zuständige Infektionsschutzbehörde, die Region Hannover, abgegeben worden sei, die Stadtverwaltung die Region aber darum bitten werde, den Vorgang einzustellen.

Bußgeldbescheid als Aprilscherz?

Ende November erhielten Marco und Melanie H. zwei Anhörungsbögen von der Regionsbehörde. Erneut habe er den Vorgang ausführlich geschildert, sagt H., und sei danach überzeugt gewesen, dass das Missverständnis aufgeklärt sei. Dem war jedoch nicht so: Als nun am 1. April die beiden Bußgeldbescheide über insgesamt 357 Euro ins Haus flatterten, habe er zunächst an einen Aprilscherz geglaubt, sagt Marco H. Weitere Telefongespräche führten zunächst zu nichts: Die Region lege fest, was erlaubt sei und was nicht, habe ihm die Mitarbeiterin in der Bußgeldstelle lediglich gesagt, berichtet H.

Erst der schriftliche Einspruch gegen die beiden Bescheide hatte nun Erfolg, wie auch die Regionsverwaltung auf Anfrage bestätigt hat. Das Verfahren ist in der vergangenen Woche eingestellt worden. Marco und Melanie H. sind allerdings noch immer erbost darüber, in welcher Form ihre Argumente bei ihren diversen schriftlichen und mündlichen Vorstößen bei den Ämtern zunächst abgeschmettert worden seien. „So dürfen die Behörden nicht mit uns Bürgern umgehen“, meint das Ehepaar.

Von Andreas Kannegießer/HAZ