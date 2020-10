Gifhorn

Die Corona-Pandemie mag vieles lahm legen und manches aus dem Fokus rücken. Aber der Kampf gegen den Klimawandel, für Nachhaltigkeit und fairen Handel kann keine Pause verkraften. Die Aktionswochen Weltwechsel Niedersachsen laufen daher dennoch, die für Gifhorn geplante Dialogwerkstatt 2030 wird allerdings von der Stadthalle ins Internet verlegt.

„Trotz oder gerade wegen Corona wollen wir daran festhalten“, erklärt Anna-Katharina Thiel vom Verein Fair in Braunschweig. Sie hat die Aktionswochen unter dem Motto „Gemeinsam Welt gestalten – Wenn nicht jetzt, wann dann?“ in die Mühlenstadt geholt. Als Eine-Welt-Regionalpromoterin organisiert sie die Dialogwerkstatt. Deren Idee ist es, Zukunftsvisionen zu entwickeln und zu diskutieren. Coronabedingt nicht analog in der Stadthalle sondern digital auf der Internetplattform zoom! am Mittwoch, 4. November, von 18 bis 20 Uhr.

Nach der Talkrunde zu Beginn gibt es drei getrennte Themenräume

Einleitend führt Moderator Bastian Till Nowak ein Gespräch mit den Mitgliedern des Landtags Imke Byl (Grüne) und Philipp Raulfs ( SPD), Meike Förster von den Wirtschaftsjunioren, Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich sowie Fridays For Future. Vorgesehen sind im Anschluss drei getrennte Themenräume: „Nachhaltig leben in Gifhorn“ (Fridays For Future), „Fahrradfahren in Gifhorn“ ( Oliver Bley, Stadt Gifhorn) sowie „Fair einkaufen in Gifhorn“ (Weltladen).

Das Engagement weiterentwickeln zu einem breiten gesellschaftlichen Bündnis

Nachdem sie mit Gifhornern, unter anderem mit der WiSta, bereits sehr gut zusammengearbeitet hatte, war es für Organisatorin Thiel naheliegend, hier auch eine Dialogwerkstatt zu starten: „Ich bin begeistert von dem Interesse und der Unterstützung“, unterstreicht sie. Einige Gifhorner setzten sich schon jetzt vielfältig für eine global gerechte Welt ein. Dieses Engagement lasse sich gewiss weiterentwickeln zu einem breiten gesellschaftlichen Bündnis.

Dem Auftakt in der Mühlenstadt sollen fünf weitere Dialogwerkstätten verteilt auf ganz Niedersachsen folgen im Rahmen der Aktionswochen Weltwechsel Niedersachsen, hinter denen der Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen steht und für die niemand geringeres als Ministerpräsident Stephan Weil die Schirmherrschaft übernommen hat. Der Veranstaltungskalender ist im Internet auf www.weltwechsel-nds.de abrufbar, dort gibt es auch den Link zum Zoom-Meeting.

