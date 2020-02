Diakon geht: 33 Jahre, drei Monate und drei Burn-Out

Gifhorn

Bis 23. Februar ist der Terminkalender von Diakon Martin Mehrkens proppenvoll. Danach steht da „URLAUB“ und „Bude säubern“. Nach 33 Jahren und drei Monaten als Diakon – davon die letzten sechs Jahre in der Region Gifhorn – geht Mehrkens in den Ruhestand. Ein letzter AZ-Besuch in seinem Büro in Isenbüttel.

Die St. Pauli-Fahne neben dem Kreuz an der Wand, im Flur Aufkleber „Atomkraft? Nein danke“, in der guten Stube stapelweise CDs – bevorzugt Rock, Jazz und Blues – auf dem Tisch dampft eine Tasse frischer Tee – das sagt nur einen Teil dessen aus, was hinter Mehrkens liegt und was er dabei stets geliebt hat. Bücher könnte er schreiben über seinen Lebensweg, der 1956 in Ahrenswohlde bei Stade begann. Alles konnte er sich in jungen Jahren als Beruf denken, die Ideen – von Architekt bis Polizist – kamen und gingen. Bis eines Tages der Zufall die Weichen neu stellte.

Die ersten Jahre im Baustoffhandel

Und das kam so: Nach der mittleren Reife arbeitete Mehrkens als Kaufmann im Baustoffhandel. Noch heute leuchten seine Augen, wenn er über die elf Jahre in dem Job spricht. Irgendwann machte ihn seine Freundin auf eine Anzeige in der Zeitung aufmerksam. Eine Kirchengemeinde suchte ehrenamtliche Mitarbeiter speziell für die Arbeit mit Kindern. Das kam so gut an, dass der dortige Pastor den Vorschlag machte, beruflich auf einen Job in der Kirche umzuschwenken. Abendgymnasium und Studium folgten.

„Ich gebe immer 100 Prozent“

Stationen in Neu Wulmstorf, Cuxhaven und Bad Bentheim folgten. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen war stets sein Steckenpferd. Zeltlager, Disko, Silvesterpartys, Freizeiten in In- und Ausland – viele Projekte schob der Vater zweier inzwischen erwachsener Töchter an. „Ich gebe immer 100 Prozent“, sagt er – und wird Sekunden später nachdenklich. Ständig Feuer und Flamme zu sein und nicht einmal zurückzufahren, das sei stets auch sein Problem gewesen. Dann gewinnt der Schalk im Nacken doch wieder Oberhand: „33 Jahre und drei Monate als Diakon, drei Burn-Out – das ist meine Bilanz.“

Isenbüttel als Zwischenetappe

Die Liebe zu seiner zweiten Ehefrau Petra, die im Harz lebt, brachte Mehrkens schließlich nach Isenbüttel. So konnte er die jahrelange Pendelei kilometermäßig wenigstens etwas verkürzen. In Isenbüttel und Calberlah widmete er sich der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, später auch Senioren, organisierte den Besuchsdienst. „Ich habe die Menschen hier lieb gewonnen und mich hier sehr wohl gefühlt.“

Keine konkreten Zukunftspläne

Nun der Aufbruch in den Ruhestand, von dem Mehrkens erst einmal nur die große neue Freiheit genießen möchte. Die ersten Kartons sind schon an den nächsten Lebensstationen – bei seiner Frau im Harz und in einer kleinen Wohnung in Göttingen – „der erste Wohnort, den ich mir wirklich selbst ausgesucht habe“. Vielleicht werde er noch einmal studieren, Kunstgeschichte würde den Reise- und Sportfan interessieren. Ach ja, und Live-Konzerte besuchen. Das Ticket fürs Wacken-Open-Air ist schon gekauft. „Aber ich merke, das Akku ist gerade leer. Darum werde ich mich erst einmal um mich selbst kümmern.“

Wer sich persönlich von Mehrkens verabschieden möchte: Entpflichtung und Verabschiedung von Mehrkens finden am Sonntag, 23. Februar, um 10 Uhr in der Gifhorner Nicolai-Kirche statt.

Von Andrea Posselt