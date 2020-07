Gifhorner Covid-Umfrage: Hemmen bestimmte Medikamente Symptome?

Gifhorn

Seit Anfang April läuft eine Covid-Umfrage von Helios-Chefarzt Prof. Dr. Dietmar Urbach in Kooperation mit der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Inzwischen konnte Urbach die Angaben von 3662 Teilnehmern auswerten. Zu Spätfolgen einer Covid-19-Erkrankung kann er daraus noch nichts ablesen, aber er verzeichnet erste Erfolge zu einer zentralen Frage, mit der die Umfrage ursprünglich gestartet ist.

Warum erkranken manche Menschen stärker, warum andere schwächer? Deshalb fragt Urbach nicht nur diverse akute Symptome wie trockenen Husten, Geschmacks- und Geruchsverlust oder Kopf- und Gliederschmerzen ab. Er will in der anonymen Umfrage auch wissen, welche bestimmten Medikamente die Teilnehmer aktuell wegen anderer Beschwerden einnehmen. In zwei Bereichen sei er dabei nun zu interessanten Erkenntnissen gelangt – nämlich bei Fettstoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Präparaten. Dort zeichne sich ab, dass damit behandelte Patienten „signifikant weniger Symptome“ zeigten.

Erkenntnisse, die als zusätzliche Bausteine im Kampf gegen Covid-19

Urbach will das nicht als Aufruf verstanden sehen, prophylaktisch solche Präparate einzunehmen. Dazu müssten noch tiefer gehende Studien erstellt werden. Aber es seien Erkenntnisse, die als zusätzliche Bausteine zum Kampf-gegen-Covid-Mosaik dienten. Urbach schreibt gerade an einer Veröffentlichung für Fachblätter zu diesem Fortschritt in seiner Umfrage.

Urbach ruft weiterhin dazu auf, an der Umfrage unter www.covid-nein-danke.de teilzunehmen, das auch als Frühwarnradar fungieren soll. Anhand der Kurven auf der Ergebnisseite lässt sich ablegen, wie viele Teilnehmer Symptome angeben. Das soll Ämter und medizinische Einrichtungen vorwarnen.

