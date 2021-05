Landkreis Gifhorn

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn ist wieder gestiegen – und zwar von 66,3 am Freitag auf 74,2 (+7,9) am Samstag. Bis zur kritischen 100er Grenze fehlt aber noch ein ganzes Stück.

Die Zahl der positiv getesteten Menschen im Landkreis lag am Samstag bei 5 967 (+20). In den vergangenen sieben Tagen haben sich 131 Menschen neu infiziert. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 182. Das Gesundheitsamt hat bislang 24 261 Tests durchgeführt (+127).

In den Senioren- und Pflegeheimen des Kreises gibt es derzeit 17 aktive Fälle, Neuinfektionen waren am Samstag keine zu verzeichnen. Betroffen ist das Seniorengut Sonnenheide in Groß Oesingen. An der Gifhorner Albert-Schweitzer-Schule ist laut Landkreis eine Person positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Es ist eine Quarantäne bis zum 31. Mai verhängt worden.

Von Christian Albroscheit