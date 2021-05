Gifhorn

Was für eine unglaubliche Geschichte dieses Corona-Projekt aus Gifhorn schreibt. Da hörte Heidi Schöner im März 2020 eher zufällig, wie die Ex-Landesbischöfin Margot Käßmann vorschlug, mit gemeinschaftlichem Singen ein Zeichen gegen den Corona-Blues zu setzen. Bei Partner Andreas Swiderski, einem leidenschaftlichen Chorsänger, musste sie damals keine große Überzeugungsarbeit leistet. Der kannte damals weder Margot Käßmann noch das von ihr vorgeschlagene Lied „Der Mond ist aufgegangen“.

Nun, nach mehr als einem Jahr, kennt er sowohl Margot Käßmann persönlich als auch „Der Mond ist aufgegangen“ in- und auswändig. Jeden, aber auch wirklich jeden Abend, haben die Beiden Abend für Abend Nachbarn vor die Haustür gebeten zum gemeinschaftlichen Singen. Zum Einjährigen schaute sogar Margot Käßmann vorbei, begleitet von großem Medienrummel.

„So viel Rummel um mich mag ich eigentlich nicht so“

Der dürfte nun noch größer werden. Ein kleines bisschen zum Leidwesen von Heidi Schöner, weil „so viel Rummel um mich mag ich eigentlich nicht so“. Es wird ihr auf Drängeln all der wackeren Mitsänger nichts übrig bleiben. Am 3. Oktober wird die Gifhornerin nämlich nicht in der Glaserstraße mitsingen, sondern in Halle sein. Die Stadt an der Saale ist Austragungsort der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit.

Eher zufällig habe sie eine Email der Initiative „Niedersachsen hält zusammen“ entdeckt. Dort sind die Corona-Sänger aus der Glaserstraße nämlich als eines von vielen landesweiten Projekten gelistet, die in der Pandemie Gutes leisten. Aus Niedersachsen dürfen fünf Stellvertreter zum Festakt nach Halle fahren. „Was für eine tolle Nachricht, unglaublich“, freut sich Heidi Schöner.

Die Sänger in der Glaserstraße müssen an diesem Abend auf Heidi Schöner verzichten

Getrübt sei die Freude etwas, weil nur eine Person eingeladen sei. Alle Mitstreiter hätten darauf bestanden, dass sie als Ideengeberin die Einladung wahrnehme. Heidi Schöner gab sich am Donnerstag einen Ruck und sagte zu. „Was für eine Ehre.“ Am 3. Oktober werden die Sänger in der Glaserstraße also auf sie verzichten müssen.

Aber davor hat der Kreis von mehr als 20 Sängerinnen und Sängern, die jeden Abend für ein paar Minuten miteinander singen, noch Großes vor. Heidi Schöner blättert vorsichtshalber im Kalender nach. „Im August haben wir schon das 500. Singen. Dass wir es so lange schaffen, hätten wir nie geglaubt – aber auch nicht, dass es Corona so lange gibt.“

Von Andrea Posselt