Gifhorner Corona-Inzidenz klettert am Samstag auf über 60

Wenn die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn den fünften Werktag in Folge über 50 liegt, gilt an noch mehr Stellen als bisher die 3G-Regel: Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete. Das könnte somit ab Dienstag der Fall sein. Am Samstagmorgen meldet das Robert Koch-Institut 15 Neuinfektionen und eine Inzidenz von 60,9.