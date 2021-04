Landkreis Gifhorn

Wer darauf hofft, jetzt einfach zu seinem Hausarzt gehen zu können und von dem gegen Corona geimpft zu werden, der irrt. Zwar haben die rund 90 niedergelassenen Ärzte im Landkreis Gifhorn am Dienstag damit begonnen, ihre Patienten zu impfen, aber das läuft nach einem vorher vereinbarten Konzept. Und zwar so, dass sich die Hausärzte im Moment noch von sich aus bei den Patienten melden, die eine Impfung bekommen können. Kein Patient soll und muss von sich aus tätig werden, zumindest in den ersten beiden Wochen nicht, hatte der Gifhorner Arzt Dr. Ernst Backer gegenüber der AZ betont. Stattdessen wenden sich die Praxen von sich aus an die Patienten, die auf der Prioritätenliste vorne stehen.

Zunächst sind die Hochbetagten an der Reihe, die nicht in einem Heim leben und von ihren Ärzten in Form von Hausbesuchen medizinisch betreut werden. Erst wenn die versorgt sind – Dr. Klaus-Achim Ehlers als Kreissprecher der niedergelassenen Ärzte geht von zwei Wochen Zeit aus, die dafür benötigt wird – und dann auch hoffentlich mehr als 42 Impfdosen pro Woche und Praxis zur Verfügung stehen, können sich andere Patienten mit Impfwünschen melden, am besten per Mail oder per Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Die Impfverordnung des Bundes vom 10. März gestattet es den Hausärzten – wie übrigens auch den Impfzentren –, von der Prioritätenliste bei der Impfung dann abzuweichen, „wenn dies für eine effiziente Organisation der Schutzimpfungen oder eine zeitnahe Verwendung vorhandener Impfstoffe notwendig ist“.

Sie haben auch eine Corona-Frage, die wir Ihnen beantworten sollen? Schreiben Sie uns an redaktion@aller-zeitung.de.

Von der AZ-Redaktion