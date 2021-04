Gifhorn

Beim Studieren der Gebrauchsanleitung für Schnelltests wurde AZ-Leser Bernd Rogalski misstrauisch, ob diese Tests für die Schulen geeignet sind. Unter anderem wird angegeben, dass das Kit geeignet sei, wenn man typische Symptome habe. Und wie sicher kann man sein, wenn der Test positiv ausfällt? Die AZ hat beim Kultusministerium des Landes nachgefragt.

Was ist davon zu halten, wenn in der Gebrauchsanleitung steht, der Selbsttest sei geeignet, wenn man Corona-typische Symptome bereits habe? Ulrich Schubert, stellvertretender Pressesprecher des Landes Niedersachsen, erklärt dazu: „Es ist richtig, dass die Sensitivität von Antigentests bei asymptomatischen Personen geringer ist als bei Personen, die bereits Symptome zeigen. Am ehesten erkennen Sie eine Infektion kurz vor dem Auftreten von Symptomen. Trotzdem werden – auch von Wissenschaftlern und Epidemiologen – solche Antigentest als ergänzende Maßnahme gesehen und empfohlen, um die Pandemie einzudämmen. Dies funktioniert vor allem dann, wenn die Tests gezielt und wiederholt in definierten Bevölkerungsgruppen eingesetzt werden – zum Beispiel im Bereich Schule. Dabei müssen im Falle eines positiven Testergebnisses entsprechende Maßnahmen sichergestellt sein – zum Beispiel durch klare Informationen an die Nutzer und die Institution Schule. Diese Voraussetzungen erfüllen wir in Niedersachsen umfänglich.“

„Richtig ist auch: Es können bei einem Selbsttest auch falsche positive Ergebnisse auftreten. Ein positives Schnelltest-Ergebnis muss daher immer mit einem PCR-Test überprüft werden, um gegebenenfalls falsche positive Schnelltest-Ergebnisse nach kurzer Zeit aufklären zu können. Auch das ist in Niedersachsen an den Schulen gewährleistet.

Vor diesem Hintergrund erfüllt der Einsatz der Laientests und der an die Schulen gelieferten Produkte die Zielsetzung einer Erhöhung der Sicherheit in Schule und bietet damit auch eine Chance auf zukünftig mehr Präsenz in Schule.“

Von Andrea Posselt